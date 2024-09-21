Пустовой: в Беларуси каждый электоральный период – это выбор исторического пути

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его рубрика «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, СТВ:

Kto ty jesteś? Polak mały. Jaki znak twój? Orzeł biały. Примерно так или так Jeszcze Polska nie zginęła, кiedy my żyjemy. Вот именно так могли бы разговаривать пропагандисты со зрителями на этой территории. И это называлось бы демократическими медиа. А вот прославлять людей своей родины – это пропагандистский зашквар. Хотя какой Лукашенко диктатор? Вот он говорит на совещании с идеологическим пулом страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Валить в пользу действующего Президента, если он будет кандидатом на выборах, не надо. Спокойно нужно показать то, что есть. Евгений Пустовой:

А пресс-секретарь за свое. Своевольничает.

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:

Александр Григорьевич, простите: «Баллада о диктаторе». Евгений Пустовой:

Ну какая это диктатура? Это белорусская модель государственности. А вообще-то философы нашей цивилизации давно сделали вывод: славянский идеал – монархическое восприятие власти. Хотя идеалы те распяты, вот и не можем найти себя. А новая идеология пока не создана. Ну, так что бы всех зацепило. Рафинированных антагонистов. И тех, кто прозябает в польских хостелах сейчас, и тех, кто решает их судьбы здесь. Вот так и живем. В борьбе за будущее. О главном. Первом. Смыслах и событиях недели. «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ. Ярко и красиво мы отметили День единения. Журналисты даже эпитет подобрали. Самый молодой государственный праздник нашей страны. Правда, госмужи с этим не очень-то согласны.

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:

Я его не считаю самым молодым. 85 лет. Журналистам нравится игра в даты, в юбилеи. На самом деле празднику 85 лет, поэтому он не молодой.