Белорусская делегация примет участие в Саммите будущего в Нью-Йорке

Белорусская делегация примет участие в Саммите будущего, который сегодня соберет в ООН представителей 130 стран. В Нью-Йорк направились заместитель председателя Совета Республики Сергей Хоменко и председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Сергей Алейник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они присоединятся к межправительственному диалогу по подготовке важнейших документов встречи. Речь о пакте во имя будущего, глобальном цифровом договоре и декларации для будущих поколений. Эти соглашения станут фактическим итогом саммита. Для Минска – это еще одна возможность донести до международного сообщества информацию о реальном положении дел в Беларуси. Наша страна – активный участник различных инициатив Организации Объединенных Наций. На нынешнюю встречу Беларусь пригласил генеральный секретарь ООН, еще весной направив письмо в адрес главы нашего государства. Александр Лукашенко поддержал инициативу Антония Гуттериша, отметив важность возобновления конструктивного диалога и сотрудничества между всеми странами. Минск беспокоят вопросы вызовов и угроз в достижении устойчивого развития, влияние незаконного санкционного давления на нашу страну. Посмотрим, какие будут результаты, ведь Саммит будущего проходит под лозунгом «Все для человека, все во имя человека».