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Лукашенко выразил уверенность, что Беларусь и Мьянма смогут реализовать потенциал сотрудничества

22 сентября 2024 08:34
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22 сентября отмечается 25-летие установления дипломатических отношений между Беларусью и Мьянмой. По этому случаю Президент Беларуси поздравил премьер-министра, председателя Государственного административного совета Мьянмы.

Лукашенко выразил уверенность, что Беларусь и Мьянма смогут реализовать потенциал сотрудничества-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
За прошедшие годы мы заложили прочную основу для углубления взаимовыгодных межгосударственных связей в самых разных отраслях. Уверен, целенаправленными совместными усилиями мы сумеем эффективно реализовывать неисчерпаемый потенциал нашего сотрудничества на пользу граждан Беларуси и Мьянмы.

Александр Лукашенко отметил, что будет рад приветствовать лидера Мьянмы в ближайшее время на гостеприимной белорусской земле, чтобы обсудить вопросы двусторонней повестки дня и определить планы на будущее.

# Беларусь-Мьянма # Александр Лукашенко

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