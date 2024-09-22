Лукашенко выразил уверенность, что Беларусь и Мьянма смогут реализовать потенциал сотрудничества

22 сентября отмечается 25-летие установления дипломатических отношений между Беларусью и Мьянмой. По этому случаю Президент Беларуси поздравил премьер-министра, председателя Государственного административного совета Мьянмы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

За прошедшие годы мы заложили прочную основу для углубления взаимовыгодных межгосударственных связей в самых разных отраслях. Уверен, целенаправленными совместными усилиями мы сумеем эффективно реализовывать неисчерпаемый потенциал нашего сотрудничества на пользу граждан Беларуси и Мьянмы.

Александр Лукашенко отметил, что будет рад приветствовать лидера Мьянмы в ближайшее время на гостеприимной белорусской земле, чтобы обсудить вопросы двусторонней повестки дня и определить планы на будущее.