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Удастся ли Зеленскому напрямую втянуть НАТО в войну? Анонс «САСС уполномочен заявить»

21 сентября 2024 14:39
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Зачем страны Запада пытаются расширить зону конфликта в Украине? Кому это выгодно? Получит ли наша южная соседка разрешение наносить ракетные удары по территории России и к чему это может привести? Данные вопросы обсудили эксперты в студии авторского проекта «САСС уполномочен заявить».

Удастся ли Зеленскому напрямую втянуть НАТО в войну? Анонс «САСС уполномочен заявить» -2

Надежда Сасс, ведущая: 
По пути эскалации. Удастся ли Зеленскому напрямую втянуть НАТО в войну?

Удастся ли Зеленскому напрямую втянуть НАТО в войну? Анонс «САСС уполномочен заявить» -4

Спиридон Килинкаров, украинский политик, народный депутат Верховной рады Украины V, VI и VII созывов:
Украина проиграла ровно в тот момент, когда она согласилась стать антироссийским проектом.

Удастся ли Зеленскому напрямую втянуть НАТО в войну? Анонс «САСС уполномочен заявить» -6

Александр Алесин, военный эксперт: 
К власти пришло поколение политиков, которые не представляют, что такое ядерная война.

Удастся ли Зеленскому напрямую втянуть НАТО в войну? Анонс «САСС уполномочен заявить» -8

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это затишье, которое наступило на фронте, им не надо, им нужна эскалация. Поэтому говорят о Беларуси как о возможном месте эскалации ситуации.

Удастся ли Зеленскому напрямую втянуть НАТО в войну? Анонс «САСС уполномочен заявить» -10

Константин Придыбайло, специальный корреспондент RT:
Мы видим, как Александр Лукашенко планомерно говорит: ребята, отстаньте, ребята, прекращайте.

Удастся ли Зеленскому напрямую втянуть НАТО в войну? Анонс «САСС уполномочен заявить» -12

Стефано Вальдегамбери, политик, член регионального совета итальянской области Венето:
Нам нужно перестать посылать вооружение в Украину, нам нужно остановить войну и заключить договор между двумя странами.

«САСС уполномочен заявить» на телеканале РТР-Беларусь в воскресенье, 22 сентября, в 22:00.

# Международная политика

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