Удастся ли Зеленскому напрямую втянуть НАТО в войну? Анонс «САСС уполномочен заявить»

Зачем страны Запада пытаются расширить зону конфликта в Украине? Кому это выгодно? Получит ли наша южная соседка разрешение наносить ракетные удары по территории России и к чему это может привести? Данные вопросы обсудили эксперты в студии авторского проекта «САСС уполномочен заявить».

Надежда Сасс, ведущая:

По пути эскалации. Удастся ли Зеленскому напрямую втянуть НАТО в войну?

Спиридон Килинкаров, украинский политик, народный депутат Верховной рады Украины V, VI и VII созывов:

Украина проиграла ровно в тот момент, когда она согласилась стать антироссийским проектом.

Александр Алесин, военный эксперт:

К власти пришло поколение политиков, которые не представляют, что такое ядерная война.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это затишье, которое наступило на фронте, им не надо, им нужна эскалация. Поэтому говорят о Беларуси как о возможном месте эскалации ситуации.

Константин Придыбайло, специальный корреспондент RT:

Мы видим, как Александр Лукашенко планомерно говорит: ребята, отстаньте, ребята, прекращайте.