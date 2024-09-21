Удастся ли Зеленскому напрямую втянуть НАТО в войну? Анонс «САСС уполномочен заявить»
Зачем страны Запада пытаются расширить зону конфликта в Украине? Кому это выгодно? Получит ли наша южная соседка разрешение наносить ракетные удары по территории России и к чему это может привести? Данные вопросы обсудили эксперты в студии авторского проекта «САСС уполномочен заявить».
Надежда Сасс, ведущая:
По пути эскалации. Удастся ли Зеленскому напрямую втянуть НАТО в войну?
Спиридон Килинкаров, украинский политик, народный депутат Верховной рады Украины V, VI и VII созывов:
Украина проиграла ровно в тот момент, когда она согласилась стать антироссийским проектом.
Александр Алесин, военный эксперт:
К власти пришло поколение политиков, которые не представляют, что такое ядерная война.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это затишье, которое наступило на фронте, им не надо, им нужна эскалация. Поэтому говорят о Беларуси как о возможном месте эскалации ситуации.
Константин Придыбайло, специальный корреспондент RT:
Мы видим, как Александр Лукашенко планомерно говорит: ребята, отстаньте, ребята, прекращайте.
Стефано Вальдегамбери, политик, член регионального совета итальянской области Венето:
Нам нужно перестать посылать вооружение в Украину, нам нужно остановить войну и заключить договор между двумя странами.
«САСС уполномочен заявить» на телеканале РТР-Беларусь в воскресенье, 22 сентября, в 22:00.