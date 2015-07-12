Почему уфимские саммиты БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества войдут в историю?

Новости Беларуси. Начинаем выпуск с главной темы недели — итогов саммитов БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества. Уфимские переговоры могут войти в экономическую историю. Страны, представляющие почти половину населения земли, обсуждали такие глобальные вопросы, как реформирование Организации Объединенных Наций, стратегии экономического развития, создание многополярного мира в противовес однополярному. Будут созданы Новый банк развития БРИКС и пул валютных резервов с совокупным капиталом более 200 млрд долларов.

То есть мы являемся свидетелями появления реальных альтернатив таким глобальным финансовым институтам, как Всемирной банк и Международный валютный фонд. Явление, действительно, историческое. Беларусь также была приглашена в Уфу. Участие нашей страны в саммитах обусловлено вполне прагматическими мотивами. Республике есть что предложить этим быстрорастущим союзам. А им, в свою очередь, есть что предложить Беларуси.

36 тысяч квадратных метров, сооружение с самым большим в республике национальным башкирским орнаментом, а совсем рядом — и крупнейший в Башкирии фонтанный комплекс. Уфимский «Конгресс-холл» — своеобразный рекордсмен. А на неделе он побил еще и все рекорды по количеству поставляемых новостей. На три дня эта официальная площадка превратилась в настоящий центр политической жизни. Уфа принимала саммиты мирового уровня.

16 глав государств и сразу два саммита — Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС. Впервые в истории.

Почти 700 волонтеров помогали 10 тысячам иностранных гостей.

Анастасия Иванникова, СТВ:

В мировую прессу новости попадали буквально в считанные минуты. И все благодаря работе журналистов сотен газет и информационных агентств. На три дня в Уфу они прилетели специально для того, чтобы осветить работу международных саммитов.

Россия, Китай, Бразилия, Индия, Южная Африка, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Афганистан. О политическом диалоге глав 16 государств рассказывали и показывали. На страницах и в эфирах крупнейших международных СМИ. Хоть и проходят подобные саммиты ежегодно, каждый раз — ажиотаж. Нынешний форум — седьмой в истории. Россия уже во второй раз становится площадкой для переговоров. До этого саммит проходил в Екатеринбурге в 2009-м году. Кстати, в свое время именно российская сторона выступила инициатором создания БРИКС.

Ражда Абдул Каюм, советник по прессе посольства Исламской Республики Пакистан в Российской Федерации:

Мы надеемся на хорошую и плодотворную работу в рамках саммита. Мне кажется, он будет способствовать развитию интеграции и того, что мы называем глобальным мирным политическим процессом.

Едва ли найдется тот, кто не знает о группе БРИКС. Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика. Отсюда и аббревиатура. Кстати, в переводе с английского означает она кирпичи. Словно еще одно подтверждение — это пятерка мощнейших государств, которые могут обеспечить рост мировой экономики.

Сергей Кизима, политолог:

Присутствуют представители стран почти половины мирового населения, представители огромнейших экономик. Поскольку у нас постоянно стоят задачи модернизации экономики, привлечения иностранных инвестиций. Поскольку страны, которые присутствуют в этих трех форматах, максимально лояльно и дружелюбно настроены к Республике Беларусь. Конечно, наше присутствие там – это в наших национальных интересах, это должно принести нам серьезные дивиденды в будущем.

В 2015 году саммит БРИКС впервые решили объединить со встречей участников Шанхайской организации сотрудничества. И неудивительно — Россия сейчас председательствует сразу в двух организациях.

К приему гостей Уфа готовилась далеко не один день. Отстраивались скверы и парки, аэропорт и железнодорожный вокзал, в городе появлялись новые дорожные развязки.

Такой красивой столица Башкирии не была никогда, — признавались гостям местные жители. Даже прием продумали до мелочей. Строгое платье, собранные волосы, а встречали глав государств и гостей саммитов в бирюзовом. Вот такой своеобразный символ общения и взаимопонимания.

Юрий Дюстер, координатор проекта «Волонтер-2015» в Российском союзе молодежи в Республике Башкортостан:

Мы собрали больше 10 тысяч заявок от желающих ребят, которые изъявили свое желание стать волонтерами. Провели дистанционный курс, много очных мастер-классов, тренингов. Был проработан внешний вид, проводилось функциональное обучение с представителями других федеральных рабочих групп, которые взаимодействуют с волонтерами, дают им уже функциональные указания.

Специально для гостей приготовили даже гастрономические изыски. Вот только все равно не кухня башкирская, а скорее, Уфа как кухня политическая в эти дни представляла наибольший интерес.

Одной из первой приглашение на мировой форум получила Беларусь.

Сергей Мусиенко, политолог:

Налажены двусторонние отношения уже высокого уровня с рядом стран БРИКС: Россией, Китаем и Бразилией. Мы их будем развивать, в том числе и в плане сотрудничества с этой организацией. Не зря присутствовали представители ООН, АСЕАН, СНГ и других структур.

В международном аэропорту Уфы президента Беларуси встречает вместе с делегацией глава Республики Башкортостан.

Рустэм Хамитов — второй лидер этого российского региона.

С визитом в Башкортостане Александр Лукашенко уже второй раз. До этого глава белорусского государства посещал Уфу 16 лет назад. Тоже в июле. Тогда было подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Сегодня результаты, несомненно, есть.

Игорь Петришенко, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Беларусь в Российской Федерации:

Уровень и торгово-экономических, и инвестиционных отношений достаточно высок. Мы где-то по году определяем под $600 млн уровень товарооборота. Создано четыре сборочных производств, которые очень активно работают не только на рынок Республики Башкортостан, но и в целом всего Приволжского федерального округа.

Впрочем, во время нынешнего визита главы белорусского государства говорили не столько о налаживании связей с этим российским регионом. В центре внимания – повестка международная. В первый же день уфимский «Конгресс-холл» стал площадкой для белорусско-российского диалога. Здесь прошла встреча лидеров двух государств. Сразу же и первые новости: статус Синеокой в Шанхайской организации сотрудничества повысят до уровня наблюдателя. До этого Беларусь была партнером по диалогу.

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

Безусловно, Беларусь — наш самый близкий стратегический партнер и союзник. Мы сотрудничаем по всем направлениям: начиная от военной и заканчивая гуманитарной сферами, решаем социальные вопросы в интересах наших граждан.

В связи с Вашим приездом в Уфу хотел бы поздравить Вас с тем, что решена задача, которую Вы ставили перед Беларусью, и просили поддержать в решении этой задачи – повышение статуса Беларуси в Шанхайской организации сотрудничества.

Этот вопрос можно считать решённым. Беларусь приобретает статус наблюдателя в этой авторитетной международной организации, роль которой растёт в современном мире.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Наконец-то нашлись организации, которые рискнули определить несколько иные направления действий на мировой арене. Это нами абсолютно поддерживается, принимается. Это будет только во благо всем людям, которые живут на земле. И те импульсы в финансовом, экономическом отношении, которые вами предприняты в последнее время в рамках Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС, — это очень хорошие направления. Я благодарю Вас за поддержку.

Эксперты отмечают: новый статус будет в «плюс» и Беларуси, и самой организации БРИКС. Ведь нашей стране есть что предложить.

Владимир Макей, министр иностранных дел республики Беларусь:

Мы не собираемся прийти, чтобы получить что-то от этой организации, мы собираемся тоже внести свой вклад. У нас очень развита промышленность, мы очень активно взаимодействуем по ряду направлений, в ряде секторов.

Василий Матюшевский, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Мы как относительно небольшая открытая экономика заинтересованы в продвижении своего экспорта. Это ключевой вопрос. Поэтому площадка многоформатных отношений создает и возможность для хорошей, серьезной двусторонней повестки. У главы государства напряженный график, практически каждые 45 минут мы встречаемся со странами, представленными на этой площадке.

Вновь о налаживании контактов говорили и на следующий день. К примеру, на встрече с президентом Бразилии. Для журналистов – лишь несколько кадров протокольной съемки. Дилма Русеф руководит страной уже больше 4 лет. Она стала первой в истории этого латиноамериканского государства женщиной на таком посту. Сегодня товарооборот между странами хороший. Достигает почти миллиарда долларов. Но потенциал и того больше.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Перспективы нашего сотрудничества есть и они очень конкретные. Мы, например, закупаем в Бразилии самолеты «Эмбраер», но есть возможность для расширения сотрудничества в авиационной сфере. Например, у нас есть подготовленные кадры, у нас есть авиазавод, мы могли бы создать региональный центр технической поддержки для этих самолетов. И президент Бразилии согласилась с нашим предложением. Дальше мы договорились о том, что мы можем создать на территории Бразилии производственный кластер, где могли бы производиться в рамках совместных предприятий наша сельскохозяйственная техника, большегрузные автомобили «БелАЗ», наши автомобили, трактора.

Большой потенциал есть и в сотрудничестве с Афганистаном. Пока двусторонние контакты на стадии становления. До этого мешали проблемы афганского рынка — высокие финансовые риски, разрушенная промышленная инфраструктура. Но сейчас в стране наметился интенсивный процесс стабилизации, — отмечает Александр Лукашенко. Во многом это благодаря избранию нового президента. Лидером страны Ашраф Гани Ахмадзай стал в сентябре 2014 года.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы очень рады, что, несмотря на ту несчастную войну, которую нам с вами пришлось пережить (мы не скрываем, на этой войне были и наши белорусы), мы не ожесточились, мы спустя десятилетия перевернули эту страницу истории и выстраиваем новые наши отношения. Поэтому у нас есть некая обязанность помогать афганскому народу в восстановлении народного хозяйства, сделать все для того, чтобы в Афганистане люди жили хорошо.

Дружественные отношения у Беларуси с Ираном. В этой стране Александр Лукашенко был дважды, дважды в Синеокую совершались и ответные визиты. Главный же принцип политики нынешнего президента Ирана — по-новому выстроить отношения cо своими партнерами. Углублять отношения эта исламская республика планирует и с Беларусью. Как-никак цифра взаимного товарооборота в 106 миллионов долларов недостаточна.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мне кажется, что иранская сторона ни по одному из вопросов, которые мы обсуждали, по которым мы договаривались, не может предъявить нам претензии, потому что мы всегда свято чтили и соблюдали наши договоренности. Я хочу Вам сказать, что так будет и впредь.

В отличие от белорусско-иранских отношений, визитов на высшем и парламентских уровнях Беларуси и Монголии пока не было. А ведь у двух стран схожие позиции по ключевым вопросам международной повестки дня.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Нам бы нужно было организовать на уровне правительств солидные группы, которые бы изучили и представили нам несколько направлений сотрудничества, вплоть до конкретных проектов.

Цахиагийн Элбэгдорж, президент Монголии:

Монголия — одна из тех азиатских стран, где хорошо знают белорусскую продукцию. Кроме того, Беларусь и Монголия — схожи. Мы страны, не имеющие выхода к морю, не обладающие ядерным оружием, мы почти одновременно перешагнули к рыночной экономике, находимся между крупными державами. Беларусь и Монголия — равноправные партнеры.

От повестки двусторонней к международной.

Президент также принял участие во встрече лидеров БРИКС c главами приглашенных государств.

В парадном холле «Конгресс-холла» Александра Лукашенко встречает лично Владимир Путин.

Такие саммиты, несомненно, хорошая площадка для переговоров.

Формат переговоров «аутрич» – один из самых молодых в современной политике. Вместе с руководителями стран БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР) за столом переговоров – лидеры государств Шанхайской организации сотрудничества. Разные страны, экономики, модели развития, но все эти государства собираются вместе, говорят о проблемах и ищут общие пути решения.

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

У всех наших объединений и организаций, как и у каждой из наших стран, есть общая заинтересованность в выработке оптимальных путей устойчивого развития, стремление обеспечить благополучие и процветание народов в условиях гарантированного мира и безопасности.

Мы сотрудничаем на принципах взаимного уважения, равноправного и открытого диалога. При этом свойственные нам разные исторические, культурные и религиозные традиции, социально-экономические уклады отнюдь не разъединяют нас, скорее, наоборот – позволяют выстраивать справедливую и всеобъемлющую модель партнерства. Нет сомнений: у нас есть все необходимые предпосылки, чтобы расширить горизонты взаимополезного сотрудничества, сложить воедино имеющиеся у нас сырьевые ресурсы, человеческий капитал, огромную емкость потребительских рынков для мощного экономического рывка.

Сегодня общая численность населения стран группы БРИКС – около трех миллиардов. Цифры внушительные. А это еще раз подчеркивает важность и влиятельность государств, входящих в объединения.

Сегодня Беларусь на правах дружественного государства готова активно подключиться к различным направлениям сотрудничества, — отметил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Объединение стремительно превращается в важный и востребованный противовес в сложном процессе формирования многополярного мира. Входящие в него страны не увязывают сотрудничество и взаимную помощь с какими-то дополнительными условиями. Они и не стремятся диктовать свою волю другим государствам. В настоящее время страны БРИКС стали «локомотивами» экономического развития, что особенно важно для стабилизации ситуации в мировой экономике.

За годы существования объединения сделано немало. Выработана общая позиция по ряду международно-политических проблем, а также по финансово-экономическим вопросам. К примеру, реформа Всемирного банка и Международного валютного фонда, учреждение Альянса бирж стран БРИКС и многое другое. Во многом подходы и тенденции БРИКС созвучны практическим шагам Синеокой.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы давно и последовательно продвигаем идею интеграции интеграций в современном мире. Беларусь — это естественный союзник БРИКС по построению взаимовыгодных и равноправных отношений между Западом и Востоком. Севером и Югом. Но без разделительных линий. В этом контексте мы приветствуем открытый характер БРИКС и готовы активно подключиться на правах дружественного государства к различным направлениям сотрудничества.

Участие Беларуси в уфимских саммитах можно смело назвать знаковым.