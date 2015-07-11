Прямые телефонные линии властей с населением: в Волковыске на звонки отвечал запредседателя райисполкома

Новости Беларуси. 11 июля в Беларуси состоялись прямые телефонные линии властей с населением. В Волковыске на звонки отвечал заместитель председателя райисполкома.

Людей интересовали самые разные вопросы: от благоустройства территории до приватизации жилья. Некоторые проблемы удалось решить, что называется на месте, другие требовали детального разбирательства.

По всем обращениям жители района получат письменные ответы.

В последнее время число звонков сокращается. Сейчас люди больше обращаются, чтобы поблагодарить за уже решенные проблемы. Так, в деревне Шауличи помогли с благоустройством мемориала в память о сожженных фашистами в годы Великой Отечественной войны местных жителях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Блаженская, житель Волковысского района:

Были заросли, кусты, не подрезанные деревья, кругом все заросшее. А теперь вырезанные кусты, обкошено, срубы сделаны.

Владимир Захарчук, заместитель председателя Волковысского райисполкома:

На сегодняшний день по записям намного меньше стало вопросов, потому что здесь идет параллельно прием у председателя, работников исполкома, депутатов. Решаются они практически. А вопросы в основном бытового характера, которые касаются лично людей. Кто-то доволен, кто-то недоволен, кто-то поблагодарит.