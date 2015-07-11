Александр Радьков: «Белая Русь» должна принимать активное участие в предвыборной кампании

Новости Беларуси. «Белая Русь» должна принимать активное участие в предвыборной кампании. Об этом заявил председатель общественного объединения Александр Радьков на расширенном заседании организации. Оно собрало около 400 человек, среди которых – министры, депутаты, деятели культуры, спортсмены.

Главным вопросом обсуждения была предстоящая предвыборная кампания, ведь уже 23 июля в стране начинается сбор подписей за кандидатов в президенты. К этому присоединится и «Белая Русь».

Акцию в поддержку одного из претендентов на президентское кресло под названием «Тысяча подписей» объединение будет проводить до 21 августа. Также «Белая Русь» развернет собственные общественные приемные и готова направить наблюдателей на большинство участков для голосования и во все территориальные комиссии. Для наблюдателей от «Белой Руси» будут организованы обучающие семинары.

Выборы Президента в нашей стране пройдут 11 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.