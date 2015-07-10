10 июля в рамках саммитов БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества прошли финальные серии переговоров

Новости России. Беларусь – в новом статусе. С 10 июля наша страна официально – наблюдатель в Шанхайской организации сотрудничества. Такие новости пришли из центра мировой политики последних дней – Уфы. Здесь, в столице Башкортостана, 10 июля состоялись финальные серии переговоров крупнейших международных саммитов – БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества. К диалогам на высшем уровне был приглашен и президент Беларуси.

И тот факт, что голос нашей страны звучит наравне с игроками, которые диктуют мировую геополитику, говорит о высоком интересе и уважении к нам со стороны крупнейших государств мира.

Тысячи гостей из стран, население которых в сумме – почти половина человечества. Саммит в Уфе на несколько дней стал центром политических событий планеты. Чего только стоят заголовки новостей. Иранская телекомпания рассказала о том, что накануне был рожден новый мировой порядок, основанный на учете взаимных интересов граждан разных стран.

А журналист из Индии подчеркивает: лидеры государств адресуют свой посыл всему миру не только от имени БРИКС: здесь звучит голос еще как минимум 10 стран-партнеров.

Беларусь – полноправный участник на этой площадке.

Принципы, которые исповедует наша страна, созвучны с позициями БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества. Это последовательное продвижение идеи интеграции интеграций, уважительный диалог между государствами.

Вдобавок – собственный пример развития сотрудничества. С подавляющим большинством соседей по круглому столу в Уфе Александр Лукашенко встречался лично, причем не так давно.

Сергей Мусиенко, политолог:

Есть налаженные двусторонние отношения уже высокого уровня с целым рядом стран БРИКС отдельно. И с Россией, и с Бразилией, и с Китаем. Мы их будем развивать и развивать в том числе в плане сотрудничества с этой организацией, потому что мы увидели: этот юбилейный, 15-й, саммит объединенный (Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС) показал вектор развития этой организации – на укрепление экономической составляющей. И не зря присутствовали представители ООН, представители АСЕАН, СНГ, других структур.

Каждая из стран-участниц БРИКС богата по-своему: Бразилия – сельскохозяйственной продукцией, Россия и ЮАР – природными ресурсами, Индия – лидер в IT, а Китай – крупнейшая производственная база. Разные страны, экономики, модели развития, но все эти государства собираются вместе, говорят о проблемах и ищут общие пути решения.

Несмотря на кажущееся разноголосье, результат уже есть. Многополярный мир, о котором говорил Путин в 2007 году в своей знаменитой Мюнхенской речи, становится реальностью.

Сергей Мусиенко, политолог:

Не может быть мир быть моноедин, как под эгидой одной партии, одной идеологии. Поэтому те вызовы, а мы, заметьте, наблюдаем, куда Америка ни войдет (Ливия, Сирия, Афганистан), везде возникают такого рода проблемы, что они даже сами не знают, как разобраться с ними. Поэтому мне очень импонирует спокойная взвешенная атмосфера этого саммита.

Стратегический вектор развития экономики Беларуси – привлечение иностранных инвестиций. И они придут. Вместе с рабочими местами и технологиями. Интеграция и присутствие в таких мощных структурах – только на пользу.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы очень ценим вклад БРИКС в продвижение и защиту на мировой арене интересов государств с переходной экономикой и развивающихся стран. Возлагаем также надежды на заинтересованную позицию БРИКС по формированию более справедливой международной экономической и финансовой системы. Хочу подчеркнуть, что Беларусь можно смело причислить к членам клуба друзей БРИКС. Нам удалось выстроить взаимовыгодные отношения со всеми государственными объединениями.

Наша страна является надежным и предсказуемым партнером. Мы не имеем конфликтов на своей территории и не создаем проблем соседям. Мы проводим миролюбивую внешнюю политику. Как государство, которое председательствует в 2015 году в Евразийском экономическом союзе, хотим заявить о нашей готовности, при согласии наших партнеров, поддержать специальные форматы взаимодействия Евразийского экономического союза и государств БРИКС.

Формат переговоров «аутрич» – один из самых молодых в современной политике. В Уфе использовался в третий раз за всю историю. Вместе с руководителями стран БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР) за столом переговоров – лидеры государств Шанхайской организации сотрудничества и стран, которые географически и геополитически близки стране-председателю.

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

У всех наших объединений и организаций, как и у каждой из наших стран, есть общая заинтересованность в выработке оптимальных путей устойчивого развития, стремление обеспечить благополучие и процветание народов в условиях гарантированного мира и безопасности.

Мы сотрудничаем на принципах взаимного уважения, равноправного и открытого диалога. При этом свойственные нам разные исторические, культурные и религиозные традиции, социально-экономические уклады отнюдь не разъединяют нас, скорее, наоборот – позволяют выстраивать справедливую и всеобъемлющую модель партнерства. Нет сомнений: у нас есть все необходимые предпосылки, чтобы расширить горизонты взаимополезного сотрудничества, сложить воедино имеющиеся у нас сырьевые ресурсы, человеческий капитал, огромную емкость потребительских рынков для мощного экономического рывка.

Участие Беларуси в Уфимских саммитах можно смело назвать знаковым.

10 июля лидеры России, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Таджикистана и Узбекистана подписали Уфимскую декларацию, где закреплено решение о предоставлении Беларуси статуса наблюдателя в Шанхайской организации сотрудничества.

А это огромный экономический блок, занимающий больше половины территории Евразии с населением в полтора миллиарда человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Арсений Сивицкий, политолог:

Беларусь имеет право распространять среди участников этой организации свою позицию. Тоже представляет интерес подключение к различным региональным инфраструктурным проектам, в том числе через наших партнеров, прежде всего Россию и Китай, а также некоторые центрально-азиатские государства (Кыргызстан, Казахстан), которые, я напомню, также являются членами Евразийского экономического союза.