Национальное собрание Беларуси приняло заявление к 80-летию Великой Победы

Национальное собрание Беларуси приняло заявление к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Эта юбилейная дата является не только поводом для торжеств для всего белорусского народа, но и важным напоминанием о ценности мира и свободы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Великая Отечественная война стала одним из самых трагических и героических периодов в мировой истории. Она унесла миллионы жизней, оставила глубокие раны в сердцах людей и изменила судьбы целых народов. Беларусь – живой памятник тем страшным событиям. Наша страна первой приняла на себя сокрушительный удар немецко-фашистских захватчиков. От рук оккупантов погиб каждый третий ее житель, тысячи населенных пунктов были разрушены и сожжены дотла. Фашисты проводили политику геноцида белорусского народа, уничтожая его в многочисленных лагерях смерти, опытных лабораториях, газовых камерах, заживо сжигая в домах. Каратели не щадили ни детей, ни женщин, ни стариков. Каждый сантиметр белорусской земли пропитан кровью ее жителей и защитников Отечества, говорится в заявлении.

Спустя 80 лет мир сталкивается с новыми масштабными вызовами и угрозами, в том числе в области безопасности. Конфликты, терроризм, экономические кризисы и политические разногласия создают напряженность в международных отношениях, что может привести к непоправимым последствиям. Попытки переписать историю, обелить нацизм, героизировать фашистов и их пособников недопустимы – подчеркивается в документе. Обращаясь к международному сообществу, парламентарии призывают объединить усилия в борьбе за мир, защищать историческую правду и находить компромиссы даже в самых сложных ситуациях.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Мы в этом заявлении говорим о том, что пережила наша страна. Это боль, страдания, это сохранение той исторической памяти, которую мы пронесли через эти годы, все 80 лет. И я уверена просто, мы будем передавать ее из поколения в поколение. Это те белые пятна, которые еще остались в истории нашей страны и которые вскрывают сегодня геноцид белорусского народа, который просто уничтожали. Уничтожали нашу страну, стирали с лица земли, но белорусский народ выстоял.

Заявление к 80-летию Великой Победы принято на заседании второй сессии Совета Республики, где сенаторы также одобрили ряд законопроектов. В том числе по вопросам налогообложения, риелторской деятельности и торгово-экономическому сотрудничеству с Россией в области поставок нефти и нефтепродуктов.