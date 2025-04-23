В Дохе состоялись переговоры глав оборонных ведомств Беларуси и Катара

Наши государства видят больший потенциал военного сотрудничества и намерены приложить все усилия для его реализации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это подчеркнули главы оборонных ведомств Беларуси и Катара по итогам переговоров, которые прошли в Дохе. Стороны обсудили возобновление практики проведения совместных тренировок и учений. Министр обороны Беларуси пригласил высокопоставленную делегацию Катара на выставку «Milex-2025», подчеркнув, что деловые контакты на площадках подобного рода позволяют реализовывать взаимовыгодные проекты и сотрудничать еще более тесно. Катар интересует белорусский опыт в развитии беспилотников и противодействие им. Главы оборонных ведомств в торжественной обстановке подписали протокол, который подтвердит намерения стран укреплять двустороннее военное сотрудничество.