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В Дохе состоялись переговоры глав оборонных ведомств Беларуси и Катара

23 апреля 2025 08:39
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Наши государства видят больший потенциал военного сотрудничества и намерены приложить все усилия для его реализации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Дохе состоялись переговоры глав оборонных ведомств Беларуси и Катара-2

Это подчеркнули главы оборонных ведомств Беларуси и Катара по итогам переговоров, которые прошли в Дохе. Стороны обсудили возобновление практики проведения совместных тренировок и учений. Министр обороны Беларуси пригласил высокопоставленную делегацию Катара на выставку «Milex-2025», подчеркнув, что деловые контакты на площадках подобного рода позволяют реализовывать взаимовыгодные проекты и сотрудничать еще более тесно. Катар интересует белорусский опыт в развитии беспилотников и противодействие им. Главы оборонных ведомств в торжественной обстановке подписали протокол, который подтвердит намерения стран укреплять двустороннее военное сотрудничество.

# Беларусь-Катар # Международное сотрудничество

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