Поляки хотят отправить Туска и Качиньского на политическую пенсию – опрос

Поляки устали от своих властей. Об этом говорят данные опроса, проведенного Национальным институтом социальных исследований. Как выяснилось, большинство жителей страны хотят, чтобы лидеры крупнейших партий, которые на протяжении многих лет формировали политику Варшавы, ушли в отставку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, почти половина респондентов, а именно 47 %, – уверены, что нынешний премьер страны Дональд Туск обязан оставить пост и больше не участвовать в политической борьбе. Досталось и его главному политическому сопернику – лидеру оппозиционной партии «Право и справедливости» Ярославу Качиньскому. О том, что он должен уйти на пенсию – убеждены 60 % поляков. В ходе опроса людям также задавался вопрос о том, соответствует ли правящая в стране гражданская коалиция их ожиданиям и критериям. Почти 35 % ответили отрицательно.