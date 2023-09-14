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Лукашенко встретится с Путиным 15 сентября в России

14 сентября 2023 07:32
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Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вот кадры из Национального аэропорта Минск.

Лукашенко встретится с Путиным 15 сентября в России-1

Центральной частью визита станут переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Встреча запланирована в соответствии с графиком двух лидеров. Она пройдет завтра, 15 сентября. Президенты обсудят международную повестку и региональную проблематику, совместные задачи в экономике. В частности, в промышленности, сельском хозяйстве. Акцент – на общей большой работе в сфере импортозамещения.

# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко # Фотофакт

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