Лукашенко встретится с Путиным 15 сентября в России

Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вот кадры из Национального аэропорта Минск.

Центральной частью визита станут переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Встреча запланирована в соответствии с графиком двух лидеров. Она пройдет завтра, 15 сентября. Президенты обсудят международную повестку и региональную проблематику, совместные задачи в экономике. В частности, в промышленности, сельском хозяйстве. Акцент – на общей большой работе в сфере импортозамещения.