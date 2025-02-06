Прямой эфир

Петровской о правлении Трампа: это самая чистая форма империализма

06 февраля 2025 19:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим провал либеральной идеологии и поговорим об угрозах со стороны Польши. В эфире политолог Петр Петровский.

Петровской о правлении Трампа: это самая чистая форма империализма-2

Петр Петровский, политолог:
Куда идет дальше Трамп? Он говорит, мы должны контролировать логистику. Почему он заставляет Израиль договориться с Палестиной? Для того чтобы контролировать, восстановить контроль собственный, плюс над Суэцким каналом, в Персидском заливе. То есть Панамский канал он хочет контролировать. Он хочет контролировать основные логистические потоки и при помощи контроля над ними диктовать условия торговли. Он хочет через пошлины и игры пошлинами диктовать условия торговли. Это самая чистая форма империализма, про что писал Ленин, потом Роза Люксембург.

Петровской о правлении Трампа: это самая чистая форма империализма-4

Григорий Азаренок, СТВ:
Империализм как последняя стадия капитализма.

Петр Петровский:
Каутский говорил: ультраимпериализм. Но мы посмотрим, что из этого выйдет. Наша задача как раз – консолидировать коллективный Восток, глобальное большинство. На те действия по попытке ввести пошлины, санкции, ограничить логистику мы должны отвечать консолидацией, совместными действиями, совместным планированием, усилением БРИКС, ШОС, усилением глобального большинства. А не знаешь, страх, когда Трамп через вот свои действия попытается расколоть нас и по одному перебить как...

Григорий Азаренок:
Да, по очереди ко всем прийти.

# Международная политика # Дональд Трамп # Григорий Азаренок # Петр Петровский

Другие новости рубрики

Все новости
Муковозчик: польский истеблишмент отказывает белорусам в праве выбирать самостоятельно, хотя сам зависит от США с потрохами
06 февраля 2025 18:33

Муковозчик: польский истеблишмент отказывает белорусам в праве выбирать самостоятельно, хотя сам зависит от США с потрохами

Воскресенский: мы не хотим делить Украину, мы хотим быть все вместе в одном союзе
05 февраля 2025 19:28

Воскресенский: мы не хотим делить Украину, мы хотим быть все вместе в одном союзе

В США готовились к покушению на Путина? Воскресенский прокомментировал заявление Такера Карлсона
05 февраля 2025 19:25

В США готовились к покушению на Путина? Воскресенский прокомментировал заявление Такера Карлсона