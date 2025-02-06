Петровской о правлении Трампа: это самая чистая форма империализма

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим провал либеральной идеологии и поговорим об угрозах со стороны Польши. В эфире политолог Петр Петровский.

Петр Петровский, политолог: Куда идет дальше Трамп? Он говорит, мы должны контролировать логистику. Почему он заставляет Израиль договориться с Палестиной? Для того чтобы контролировать, восстановить контроль собственный, плюс над Суэцким каналом, в Персидском заливе. То есть Панамский канал он хочет контролировать. Он хочет контролировать основные логистические потоки и при помощи контроля над ними диктовать условия торговли. Он хочет через пошлины и игры пошлинами диктовать условия торговли. Это самая чистая форма империализма, про что писал Ленин, потом Роза Люксембург.

Григорий Азаренок, СТВ:

Империализм как последняя стадия капитализма.

Петр Петровский:

Каутский говорил: ультраимпериализм. Но мы посмотрим, что из этого выйдет. Наша задача как раз – консолидировать коллективный Восток, глобальное большинство. На те действия по попытке ввести пошлины, санкции, ограничить логистику мы должны отвечать консолидацией, совместными действиями, совместным планированием, усилением БРИКС, ШОС, усилением глобального большинства. А не знаешь, страх, когда Трамп через вот свои действия попытается расколоть нас и по одному перебить как...

Григорий Азаренок:

Да, по очереди ко всем прийти.