Муковозчик: польский истеблишмент отказывает белорусам в праве выбирать самостоятельно, хотя сам зависит от США с потрохами

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

В Польше началась президентская выборная кампания. И прозвучало вот что: «Мы должны предполагать, что те, кто желает Польше зла, хотят влиять на избирательный процесс в Польше», – заявил министр внутренних дел и администрации Томаш Семоняк. Заметим, что еще месяцем ранее никто не говорил про желающих зла Беларуси и о попытках их влияния на наш избирательный процесс.

Хотя в Польше за такими далеко-то ходить не надо, стоит только оглядеться вокруг. «А нашей зоной ответственности является то, – продолжил пан Томаш, – чтобы каждый польский избиратель был уверен, что его и только его воля влияет на то, кто в этом году будет избран президентом Польской Республики».

Когда же речь заходит о белорусском электоральном суверенитете, польская шляхта кривит рожи и отмахивается. Польский истеблишмент отказывает белорусам в праве выбирать самостоятельно. Хотя сам, если копнуть поглубже, зависит от Америки с потрохами.

Польша решила узаконить тот позор, которому Евросоюз подверг Румынию. Читайте здесь.

В конце января Министерство цифровизации соседей вместе с Министерством внутренних дел и администрации объявили о запуске программы Parasol Wyborczy – «Избирательный зонт», разработанной совместно со спецслужбами. Много слов было дымовой завесой выпущено о «недостоверной информации», «общественном доверии» и «безопасности своего голоса», однако давайте посмотрим, что на самом деле этим зонтом хотят прикрыть.

В соответствии с программой теперь польские спецслужбы получат официальное разрешение и будут мониторить социальные сети, верифицировать публикуемый контент, мониторить аккаунты, связанные с распространением незаконной информации, искать предвыборную дезинформацию в польском информационном пространстве, мониторить действия неавторитетных влиятельных лиц, отслеживать финансирование инфлюенсеров, ну и по мелочам.