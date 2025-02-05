Воскресенский: мы не хотим делить Украину, мы хотим быть все вместе в одном союзе

Юрий Воскресенский, политолог:

Если мы будем в союзе, мы будем сильнейшим региональным объединением. Мы восстановим, поможем залечить раны, восстановить украинскую промышленность. У нас не будет границ, будет ваш Крым, будет наш Крым, будет российский Крым.

Григорий Азаренок, СТВ:

И Батька это сказал, ну слушайте, может, и границ вообще не будет.

Юрий Воскресенский:

Да, все общее. Ребята, думайте, особенно украинские военные, останавливайтесь. Вы же все знаете, что даже украинцев меньше половины в этом правительстве, которое вами руководит из Киева. Вы же сами на линии фронта почти все на русском говорите. Выкиньте эту банду Зеленского. Восстановите закон и порядок. Вместе мы будем очень большой силой. Это просто у нас уникальный код, уникальный ген. Мы все православные. Мы самые настоящие братья. Не понимать этого – это просто преступление. Историческое преступление. Нужна сейчас Переяславская рада. Новая Переяславская рада. И тогда снимается весь вопрос по Крыму, Донбассу, Запорожью, Херсонской области. Все ваше. Минск ваш, Москва ваша, Челябинск ваш, Харьков ваш и наш тоже. Все общее, единое славянское пространство. Вот это будущее Украины. Тогда она сохранится в своих, так сказать, границах. Тогда сохранится народ. Тогда возвратятся украинцы, которые сейчас разбежались по всему миру. А их более 10 миллионов. А некоторые говорят, что вообще уже 15 миллионов. И тогда через 20-30 лет мы забудем об этом ужасном противостоянии, о всех этих военных действиях, о всем этом горе и трагедии, к которой нас подбили англосаксы и другие советчики. Это единственный вариант. И поэтому я обращаюсь к тем нашим украинским братьям, которые нас смотрят и слушают. Ребята, надо что-то начинать делать. Надо брать власть в свои руки и выкидывать этих сатанистов, больных на голову ублюдков, нацистов, которые все исколоты – в свастиках, в своих каких-то языческих иероглифах. Выкидывать из Украины.

Григорий Азаренок:

Вернуть себе церковь, вернуть себе предприятия, земли. Все же продано, все заложено, перезаложено, все растащено, раскуплено. Проданы на органы дети, проданы женщины в бордели для стариков, педофилов и ублюдков. Это надо заканчивать.

Юрий Воскресенский:

Надо заканчивать, особенно с учетом тех слов политиков соседних стран, болгарских, венгерских, румынских, польских, которые уже сейчас делят Украину. Мы ее делить не хотим. Мы хотим быть все вместе в одном союзе. И это то, что принесет благосостояние, мир и надежду на будущее всем трем народам.