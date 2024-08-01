Петровский: правительство и элиты Польши принимают решения, исходя не из своих национальных интересов, а из американских

Петр Петровский, политолог:

Польские правительство, польские элиты принимают решения, исходя не из польских национальных интересов, а исходя из американских национальных интересов, так называемой евроатлантической солидарности, где Польша – инструмент борьбы. Потому что в польских национальных интересах как раз что? Ноль проблем с соседями, быть не тупиком, а мостом между Западом и Востоком. Фактически проводить вторую политику Орбана. А что получается? Туск Орбана всеми нехорошими словами начинает обсуждать, почему? Потому что видит прекрасно, что Орбан борется за свои национальные интересы, за рабочие места в Венгрии. К слову, некоторые предприятия выводят из Польши свои мощности в Венгрию, потому что никто не хочет такие цены платить. Вот та реальность, в которой сегодня находится Польша. В 2022 году более 20 % инфляция, в 2023 году, по-моему, 14 % инфляция. Сколько будет в этом году инфляция с этими всеми перетурбациями? И не надо думать, что в Польше такие большие зарплаты. Там минимальную зарплату получает огромное количество лиц, при том, что цены на коммунальные услуги, цены на бензин, цены на медицинские услуги…

Григорий Азаренок, СТВ:

Цены капиталистические, зарплаты социалистические, да?

Петр Петровский:

Я бы это социалистическими зарплатами бы и не называл. Цены капиталистические, зарплаты колониальные. Я бы вот так лучше сказал.

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