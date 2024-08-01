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«Криегер не имеет для нас ценности». Петровский о причинах обмена заключёнными между Россией и Западом

01 августа 2024 18:36
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим телефонный разговор Лукашенко с Зюгановым, а также поговорим о предстоящем антифашистском форуме. В эфире политолог Петр Петровский.

«Криегер не имеет для нас ценности». Петровский о причинах обмена заключёнными между Россией и Западом-1

Петр Петровский, политолог:
Мы должны понимать, почему состоялся этот обмен и в такой форме. Потому что нам, нашему Союзному государству, ценны вот эти люди. Они имеют высокую ценность. Криегер этот не имеет для нас ценности. Приехал в эту страну непонятно почему, даже сам, к слову, там хотел служить где-то у экстремистов, террористов в Украине, за бандеровцев, а его эти бандеровцы решили использовать, засунули сюда, чтобы он тут теракты совершал. И он того еще не знал, самое любопытное. Нонсенс!

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# Международная политика # Петр Петровский

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