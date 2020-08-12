Петровский: «Нужно международное расследование о наглом вмешательстве в нашу избирательную кампанию и попытку государственного переворота»

Новости Беларуси. Прошедшие в стране президентские выборы и последовавшие за ними события на улицах городов Беларуси, работу журналистов и зарубежную реакцию в программе «В обстановке мира» на СТВ обсудили белорусские эксперты.

Петр Петровский, политический аналитик:

Мы видим иностранное вмешательство, видим конкретных людей, которые транслируют, призывают к противоправным действиям. Мы видим, чьи это деньги, можем назвать эти фирмы. Что сделали США? Собрали международную комиссию. Нужно международное расследование о наглом вмешательстве в нашу избирательную кампанию и попытку государственного переворота.Пусть люди, которые сидят за границей и кукловодят этим трэшем, несут ответственность.



Андрей Муковозчик: Соцсети никуда не уйдут. Это как грипп, он всегда с нами







Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей:

Людям, которые сегодня это делают (руководят протестом), безразлично будущее нашей страны. Они живут в других странах, а здесь находятся в командировке. Они реально взялись за Беларусь и зарабатывают деньги. Наши люди в этой игре, которая управляется извне, играют роль обычного мяса.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей:

Если мы проанализируем, как организованы протесты в нашей стране, мы увидим, как использовались эти лекала в постсоветских странах. Я уверен, что люди, которые организовывали протесты в Москве и Санкт-Петербурге, сейчас организовывают протесты в Минске. Если бы в Минске был реализован цветной переворот, следующая попытка была бы в России.



«Есть силы, которые заинтересованы в том, чтобы расколоть белорусское общество по политическим предпочтениям. Это недопустимо»





Андрей Муковозчик, обозреватель «СБ. Беларусь сегодня»:

То, что сегодня происходит, – это бунт, мятеж, погром. Это «цветная революция». Для Беларуси собрали все, что раньше опробовали: грузинский, армянский опыт… Добавили очень много нового, с чем раньше мы не сталкивались.