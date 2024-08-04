Манойло: каждый раз действия Лукашенко становятся неожиданными для коллективного Запада

Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова:

Африканское направление является одним из приоритетных и для Республики Беларусь, и для Российской Федерации. Оно перспективное, в первую очередь, потому что там идут изменения, причем колоссальные сдвиги, которые не сведутся только к образованию каких-то союзов. Вероятно, там будут изменения и в границе, которую в свое время провели, когда закончился период колониализма, по линеечке.

А уже потом, спустя много-много лет, неожиданно выяснилось, что на территории Африки огромное количество ресурсов, и распределение этих ресурсов этими границами несправедливо поделено. Поэтому Африка будет очень сильно развиваться. И сейчас идеальный момент для того, чтобы войти на этот континент, во-первых, на низкой базе, которой обладает практически все экономики африканских стран, протянув руку помощи. Это во-первых.

А во-вторых, для наших стран, и в первую очередь для Республики Беларусь, выход на такой глобальный масштаб внешней политики – это и уровень государства, который действительно принимает участие в формировании многополярного мира, но это еще и фактор, который ставит всех наших противников-недоброжелателей в состояние полной неопределенности. Потому что каждый раз действия Александра Григорьевича становятся неожиданными для коллективного Запада.