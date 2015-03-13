Пьетро Паролин, Госсекретарь Ватикана: Цель моего визита – развитие контактов с органами госуправления Беларуси

Новости Беларуси. Беларусь с официальным визитом посещает госсекретарь Ватикана. Кардинала Пьетро Паролина называют вторым лицом Святого Престола после Папы Римского. Поэтому данный приезд – важный жест, которым понтифик желает выразить свое глубокое уважение к белорусскому народу.

Сегодня, 13 марта, Госсекретарь встретился с президентом Беларуси. В нашей стране удается сохранять межконфессиональный мир и взаимопонимание. Об этом и шла речь на встрече. А буквально час назад был заложен краеугольный камень в основание будущего посольства Ватикана.

Еще накануне вечером в минском аэропорту встречали кардинала Паролина. Представитель Святого Престола скромно прибыл не специальным, а обычным регулярным рейсом, но приветствовали госсекретаря Ватикана по всем канонам официального визита.

Пьетро Паролин – второе лицо Святого Престола после Папы Римского. Кардинал возглавляет администрацию Ватикана. Этот пост сравним с должностью премьер-министра.

Госсекретарь отвечает за политические и дипломатические действия Ватикана. Так что неудивительно, что начинается визит именно с оценки мирной дипломатии.

Пьетро Паролин, Государственный секретарь Ватикана:

Беларусь служит отличной площадкой для переговоров по украинскому конфликту. Те соглашения и документы, которые были подписаны в Минске, позволили достичь определенных договоренностей. Ватикан высоко ценит дипломатический вклад Беларуси.

Кардинал — его можно было сразу отличить по красным элементам на мантии среди пурпурных одеяний епископов – прошел дипломатическую службу в Нигерии, Мексике, Венесуэле.

Пьетро Паролина называют самым молодым государственным секретарем Святого Престола за последние 50 лет. В 2013 он сменил на этом посту Торчизио Бертоне, который поддерживал связь с Беларусью и ее президентом.

В Беларуси мирно существуют люди разных религий. У нас живут представители около 30 конфессий. Крупнейшие, конечно, православные и католики. Католиков где-то около полутора миллионов человек. Позиция римско-католической церкви за последнее время укрепилась. Количество приходов увеличилось почти в четыре раза.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Вы, наверное, знаете ту ситуацию, которая складывается в Беларуси в плане межконфессионального сотрудничества. Эта ситуация характеризуется абсолютным миром, взаимопониманием. И, что там греха таить, мы этим гордимся. У нас в Беларуси живут представители примерно 30 конфессий. Естественно, крупнейшие из них – это православная и католическая конфессии. И от них во многом зависит тот межконфессиональный мир и сотрудничество, которые существуют в Беларуси, их роль, двух важнейших конфессий, неоценима.

За последние 20 лет количество католических приходов у нас, по-моему, увеличилось почти в четыре раза, если не больше. Государство передало католикам свыше 300 зданий и культовых сооружений. Надо отдать вам должное и представителям Ватикана в Беларуси: вы сделали все для того, чтобы обеспечить католическое население приходами. Сегодня охват верующих католиков культовыми зданиями составляет 98%. Практически полностью обеспечены. Такой обеспеченностью культовыми зданиями ни одна другая конфессия в Беларуси не обладает. Я рискну заявить о том, что и за рубежом, наверное, у Ватикана такой показатель трудно найти.

Моя политика в этом отношении, политика всего нашего государства зиждется на одном тезисе: каждый человек имеет право найти свою дорогу к Господу, к храму, к которому он считает нужным прийти. Это его святое право, никто не имеет права этому противодействовать. Мы пресекаем всякие попытки создать преимущество той или иной конфессии за счет другой и этим самым дестабилизировать межконфессиональную обстановку в Беларуси.

Эта встреча – возможность обсудить самые разные вопросы. Александр Лукашенко заговорил о подготовке католических священнослужителей.

В их числе должно быть побольше белорусов. Президент поручил в этом полугодии найти место для строительства будущей теологической академии.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы не переводим решение этой проблемы в плоскость исключительно Ватикана. Мы понимаем, что чтобы иметь священнослужителей-католиков белорусского происхождения, их надо просто готовить в Беларуси. И строительство здесь вашего центрального офиса, образовательной академии в Беларуси – это была моя инициатива.

Католическую церковь отличает участие во многих гуманитарных программах. Например, речь о помощи бедным. Именно гуманность и толерантность в характере и белорусов.

Пьетро Паролин, Государственный секретарь Ватикана:

Прежде всего, благодарю за радушный прием. Я очень рад возможности встретиться с вами. И хочу передать католической общине приветствие и слова близости от Папы Римского.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Наши и православные, и другие представители конфессий не против бы получить такое приветствие от Папы Римского.

Пьетро Паролин, Государственный секретарь Ватикана:

Целью моего визита является развитие контактов с органами госуправления Беларуси. Рад слышать слова высокой оценки роли католической общины, которую она играет в жизни страны.

После разговора с представителем понтифика президент Беларуси передал в дар папе Франциску рукотворную икону.

Кстати, именно икону презентовал глава государства папе Бенедикту, будучи в Ватикане с визитом в 2009 году. Этот экземпляр выполнен по белорусской технологии сожской скани. Сделана иконами простыми белорусскими людьми.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Это свидетельство нашего межконфессионального мира и согласия.

Учитывая, что приехал ватиканский дипломат развивать контакты с госорганами, встреч в этот день было немало. Так, глава МИД Владимир Макей назвал Ватикан особым партнером Беларуси. Приезд представителя понтифика расценивают как желание развивать отношения.

Несмотря на то, что Беларусь - государство светское, у нас сложилось уважительное отношение к вере. Об этом напомнил глава Совета Республики Михаил Мясникович.

На встрече в верхней палате парламента говорили о том, что нынешний диалог может поспособствовать приезду Папы Римского в Минск.

Католические епископы передадут такое приглашение Папе Франциску.

Тадеуш Кондрусевич, митрополит Минско-Могилевский архиепископ Римско-католической церкви в Республике Беларусь:

Мы чакалі Папу, чакаем і будзем чакаць. Будзем прасіць таксама кардзінала, как перадаў нашу просьбу, каб Папа наведаў нашу краіну. Я думаю, ужо час прыйшоў на гэта. Дыялог разіваецца, набірае большую дынаміку, становіцца велімі важным і для Ватыкана, і для Беларусі, і для каталіцкага касцела Беларусі.

По переговорам в правительстве было заметно, что вести диалог Минску и Ватикану просто. Приоритеты Папы Римского Франциска – борьба за социальную справедливость, содействие межнациональному, межкультурному и межрелигиозному диалогу созвучны политике Беларуси.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Республика Беларусь проводит социально-ориентированную политику. Мы считаем, что спокойствие и стабильность в стране, равенство граждан, гарантированное право на труд и отдых, бесплатное образование и здравоохранение – реальные достижения, которыми мы гордимся. Близость наших подходов к решению социальных задач залог того, что при Папе Римском Франциске отношения между Республикой Беларусь и Ватиканом не только сохранят свою дружескую тональность, но и будут укрепляться.

Наталья Бреус, СТВ:

Дипломатические отношения между Беларусью и Ватиканом установлены давно, еще в начале 90-ых годов. Но так получилось, что своего здания у апостольской нунциатуры – так называется посольство этого мини-государства – в белорусской столице не было. Она располагалась в обычном доме. Но вот выделил участок. Тут уже начато строительство. На прочном фундаменте уже возводят второй этаж будущего посольства. Это тоже своеобразная прочная основа для диалога официального Минска и Святого Престола.

Кардинал Паролин освятил краеугольный камень нового здания будущей апостольской нунциатуры.

Ее строительство должно завершится осенью. Тогда у Ватикана появится свой дом в гостеприимной Беларуси.

В закрытом формате прошла встреча госсекретаря Ватикана с митрополитом Минским Павлом.

Известно, что говорили иерархи с глазу на глаз о проблеме сохранения духовных ценностей, как не нарушить сегодня мир между конфессиями. Впрочем, именно этому был посвящен прошедший в Минске православно-католический форум.

Павел, митрополит Минский и Заславский, патриарший экзарх всея Беларуси:

Мы сегодня и отметили сложный, тяжелый урок, который происходит в Украине. Мир – хрупкий. И поэтому мы должны его сохранить.

Вот такая межцерковная дипломатия получается. Впрочем, для сохранения спокойствия сегодня все средства хороши. Визит представителя Ватикана продлится до воскресенья. Он совершит в столице две мессы. Это будет всенощное бдение в храме святых Симона и Елены, а также в кафедральном соборе, где соберутся верующие и их дети.

14 марта кардинал Пьетро Паролин пообщался с журналистами и отметил, что католическая община Беларуси заслуживает визита Папы Франциска.

Пьетро Паролин, Государственный секретарь Ватикана:

Действительно существует очень большое желание в Беларуси среди католических верующих увидеть Папу на белорусской земле. И я могу это констатировать. Я с этим сталкивался в ходе встреч. Приглашение и желание увидеть Папу на белорусской земле было общим элементом в ходе всех моих встреч в государственных органах.

И 14 марта же стало известно, что Папа Римский Франциск возможно последует примеру своего предшественника Бенедикта XVI и не будет оставаться на Святом Престоле пожизненно.

Глава католической церкви отметил, что ему нравится быть Папой, но он хотел бы когда-нибудь, не будучи узнанным, зайти в пиццерию.