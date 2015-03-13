Александр Лукашенко: В Беларуси удается сохранять межконфессиональный мир и взаимопонимание

Новости Беларуси. В Беларуси удается сохранять межконфессиональный мир и взаимопонимание. Об этом заявил 13 марта президент Александр Лукашенко на встрече с Госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином. Посланник понтифика сейчас находится с официальным визитом в нашей стране.

По сути, это второе лицо Святого Престола после Папы Римского. Пьетро Паролин возглавляет Администрацию Ватикана и считается премьер-министром.

В Беларуси живут представители около 30 конфессий. За последние 20 лет количество только католических приходов увеличилось почти в четыре раза.

Александр Лукашенко обратил внимание на подготовку священнослужителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Вы, наверное, знаете ту ситуацию, которая складывается в Беларуси в плане межконфессионального сотрудничества. Эта ситуация характеризуется абсолютным миром, взаимопониманием. И, что там греха таить, мы этим гордимся. У нас в Беларуси живут представители примерно 30 конфессий. Естественно, крупнейшие из них – это православная и католическая конфессии. И от них во многом зависит тот межконфессиональный мир и сотрудничество, которые существуют в Беларуси, их роль, двух важнейших конфессий, неоценима.

За последние 20 лет количество католических приходов у нас, по-моему, увеличилось почти в четыре раза, если не больше. Государство передало католикам свыше 300 зданий и культовых сооружений. Надо отдать вам должное и представителям Ватикана в Беларуси: вы сделали все для того, чтобы обеспечить католическое население приходами. Сегодня охват верующих католиков культовыми зданиями составляет 98%. Практически полностью обеспечены. Такой обеспеченностью культовыми зданиями ни одна другая конфессия в Беларуси не обладает. Я рискну заявить о том, что и за рубежом, наверное, у Ватикана такой показатель трудно найти.

Моя политика в этом отношении, политика всего нашего государства зиждется на одном тезисе: каждый человек имеет право найти свою дорогу к Господу, к храму, к которому он считает нужным прийти. Это его святое право, никто не имеет права этому противодействовать. Мы пресекаем всякие попытки создать преимущество той или иной конфессии за счет другой и этим самым дестабилизировать межконфессиональную обстановку в Беларуси.

Пьетро Паролин, Государственный секретарь Ватикана:

Прежде всего благодарю за радушный прием. Я очень рад возможности встретиться с вами. И хочу передать католической общине приветствие и слова близости от Папы Римского. Целью моего визита является развитие контактов с органами госуправления Беларуси. Рад слышать слова высокой оценки роли католической общины, которую она играет в жизни страны.