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Александр Лукашенко передал в дар Папе Римскому рукотворную икону, выполненную по технологии сожской скани

13 марта 2015 13:31
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Новости Беларуси. В Беларуси удается сохранять межконфессиональный мир и взаимопонимание. Об этом заявил 13 марта президент Александр Лукашенко на встрече с госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином. Посланник понтифика сейчас находится с официальным визитом в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После общения президента с кардиналом Пьетро Паролином Александр Лукашенко передал в дар Папе Римскому рукотворную икону. Она выполнена по белорусской технологии сожской скани.

Как подчеркнул глава государства, ценность иконы в том, что сделана она обычными людьми.

# Церковь # Фотофакт

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