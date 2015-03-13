Александр Лукашенко передал в дар Папе Римскому рукотворную икону, выполненную по технологии сожской скани

Новости Беларуси. В Беларуси удается сохранять межконфессиональный мир и взаимопонимание. Об этом заявил 13 марта президент Александр Лукашенко на встрече с госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином. Посланник понтифика сейчас находится с официальным визитом в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После общения президента с кардиналом Пьетро Паролином Александр Лукашенко передал в дар Папе Римскому рукотворную икону. Она выполнена по белорусской технологии сожской скани.