Новости Беларуси. Сотрудничество в приграничной сфере намерены развивать Подлясское воеводство Польши и Гродненская область. 13 марта в областном центре представители соседних регионов договорились поддерживать тесные контакты в вопросах безопасности.

Так, специальные службы будут совместно отслеживать эпидемиологические и чрезвычайные ситуации, правовую защиту граждан, соблюдения пограничного и таможенного законодательства на сопредельных территориях.

Предполагается, что при возникновении любых внештатных ситуаций их оперативно будут решать силами гродненских и подлясских специалистов.

Геннадий Ласута, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

Работа подкомиссии отмечает достаточно серьезную выстроенную уже систему обмена информации о различных происшествиях, чрезвычайных ситуациях, которые происходят или могут происходить на сопредельных территориях. И эта работа уже на сегодняшний день достаточно четко и серьезно налажена.

Не менее актуальным является и туристическое направление. Уже несколько лет организованные группы как с польской, так и с белорусской стороны посещают памятные места на сопредельных территориях. Однако визовые вопросы несколько ограничивают потоки туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тем более актуальным стало решение белорусской стороны упростить посещение Беловежской пущи для польских граждан. Безвизовый режим позволит сделать уникальный природный заповедник международным туристическим объектом.

Анджей Мейер, воевода Подлясского воеводства Республики Польша:

Безвизовый режим на границе Беловежской пущи – определенно, очень позитивный шаг с белорусской стороны. Это позволит нашим туристам познакомиться с уникальной экосистемой вашего парка. Тем более что интерес к Беларуси у польских туристов большой. Граница была своего рода барьером на пути наших отдыхающих, но теперь этот вопрос снят на территории пущи. Надеемся, что такие места появятся и в других приграничных зонах.