Прямой эфир

Александр Лукашенко передал икону в подарок Папе Римскому

23 октября 2015 11:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Архиепископ Клаудио Гуджеротти, апостольский нунций и представитель Ватикана в Беларуси передал Папе Римскому Франциску подарок от Александра Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Икону «Непорочное Сердце Марии» президент Беларуси вручил в марте 2015 во время встречи в Минске с Госсекретарём Ватикана кардиналом Пьетро Паролина. И вот она доставлена в Ватикан.

Образ выполнен в древней белорусской технике работы по дереву. Понтифик высоко оценил этот жест и в ответ адресовал дарителю слова искренней благодарности вместе с апостольским благословением всему белорусскому народу.

# Александр Лукашенко # Папа Римский

Другие новости рубрики

Все новости
23 октября Беларусь и ООН подпишут соглашение о сотрудничестве на ближайшие 15 лет
23 октября 2015 08:11

23 октября Беларусь и ООН подпишут соглашение о сотрудничестве на ближайшие 15 лет

Парламентские выборы в Украине: в списках кандидатов – герои фильмов и двойники действующих политиков
23 октября 2015 07:39

Парламентские выборы в Украине: в списках кандидатов – герои фильмов и двойники действующих политиков

В Барановичах представили последние разработки отечественного воепрома для войск противовоздушной обороны
22 октября 2015 17:14

В Барановичах представили последние разработки отечественного воепрома для войск противовоздушной обороны