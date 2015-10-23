Александр Лукашенко передал икону в подарок Папе Римскому

Новости Беларуси. Архиепископ Клаудио Гуджеротти, апостольский нунций и представитель Ватикана в Беларуси передал Папе Римскому Франциску подарок от Александра Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Икону «Непорочное Сердце Марии» президент Беларуси вручил в марте 2015 во время встречи в Минске с Госсекретарём Ватикана кардиналом Пьетро Паролина. И вот она доставлена в Ватикан.

Образ выполнен в древней белорусской технике работы по дереву. Понтифик высоко оценил этот жест и в ответ адресовал дарителю слова искренней благодарности вместе с апостольским благословением всему белорусскому народу.