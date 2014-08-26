Петр Порошенко в Минске: Президент Беларуси и Беларусь начинают играть в мирном процессе очень важную роль

Александр Лукашенко 26 августа встретится в Минске с президентами Казахстана, России, Украины и высокими представителями Евросоюза. Кроме того, запланирован ряд двусторонних переговоров главы белорусского государства.

Началась двухсторонняя встреча Александра Лукашенко и Петра Порошенко. Как ранее заявлял глава украинского государства, цитата «мы едем в Минск говорить о мире».

Петр Порошенко:

Очень радостно иметь возможность снова пообщаться с Вами. Я хотел бы отметить очень важную роль, которую Вы, как Президент Беларуси и Беларусь, начинают играть в мирном процессе. Мы, безусловно, можем говорить о том, что, безусловно, целью встречи является обсуждение углубленной зоны свободной торговли с ЕС, модель, которую Украина, подписав Ассоциацию, выстраивает с ТС, это очень важно. Но ключевая позиция, которую сегодня ищет Украина - это мир. Мир на Донбасе, мир, который прекратит страдания людей. Мы с Вами понимаем, что сегодня, кроме торгово-экономических вопросов, кроме энергетических вопросов, приоритетом на встрече в Минске будет вопрос мира. И я думаю, что не случайно впервые нам с Вами удалось собрать уникальный по составу формат для переговоров. Это и высшее руководство ЕС, включая высокого представителя по внешней политике Кэтрин Эштон, и комиссара по энергетике ЕС Эттингера, комиссара по торговле ЕС де Гюхта, и лидеров государств Таможенного союза, который в практической обстановке могут обсудить безусловные выгоды от построения подобной модели. Думаю, что неслучайно это все происходит на минской земле. Мне очень приятно, что Минск стал центром переговоров такого формата. И это подчеркивает значимость Беларуси сегодня, и мы имеем основание от всей души поблагодарить Вас за это гостеприимство. Искренне надеюсь, что результатом сегодняшней встречи (она не единственная, только первая), будет мир.

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Как сообщили в МИД Беларуси, освещать предстоящие переговоры будут сотни международных журналистов. Вместе с постоянно аккредитованными журналистами, а также президентскими пулами глав государств, прибывающих на переговоры в Минске, общее количество представителей зарубежных средств массовой информации, освещающих переговоры, превысит 300 человек.

В связи с предстоящим саммитом в Минске 26 августа будет ограничено движение транспорта. Для сопровождения автомобилей зарубежных гостей к месту встречи сотрудники ГАИ перекроют проспект Независимости, Победителей и Минскую кольцевую. Неудобства будут носить временный характер, закроются магистрали поэтапно начиная с 10.30 утра. Изменения возможны и в работе Национального аэропорта Минск, поэтому пассажиров просят прибывать туда заранее. Также заблаговременно позаботиться о своих маршрутах следует столичным водителям и пассажирам общественного транспорта.