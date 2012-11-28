Четыре взрыва в Дамаске. 40 человек погибло

Новости Сирии. Четыре взрыва прогремели в христианском районе столицы Сирии - Дамаске. По последним данным погибли 40 человек, свыше 80 человек ранены, многие из них -в тяжелом состоянии. Взрывы прогремели утром в христианском районе города. На центральной площади боевики подорвали два заминированных автомобиля и два самодельных взрывных устройства. Ответственность за теракты пока ни одна из экстремистских организаций на себя не взяла.

С марта прошлого года в стране идет вооруженный конфликт. По разным данным, за это время погибли от 20 до 40 тысяч человек. Сотни тысяч местных жителей стали беженцами. Официальный Дамаск подчёркивает, что правительственные войска сталкиваются с сопротивлением хорошо вооруженных боевиков, поддержка которым оказывается извне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.