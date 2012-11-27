Бюджетная поддержка телеканалов в Беларуси значительно сократится

Новости Беларуси. Президент требует от белорусских телеканалов новизны и интересных программ. Такую задачу Александр Лукашенко поставил сегодня, принимая с докладом председателя Белтелерадиокомпании Геннадия Давыдько.

Речь шла также о финансировании телеканалов, кадровой политике и развитии международного вещания. Обсудили качество и популярность выпускаемых телепрограмм. Не исключено, что в ближайшее время в Беларуси создадут независимую оценочную компанию. Ее основная задача - составлять рейтинг популярности наших телеканалов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я поинтересовался работой не только Первого канала белорусского телевидения, но и по случаю вашего сегодняшнего доклада я посмотрел и на работу других каналов. При этом я хочу вас предупредить, что мы подвергаем реформированию все структуры, которые пользуются средствами из бюджета, таких масса в стране, в том числе и Белтелерадиокомпания. 25-30% сокращения и увеличения эффективности – это непреклонное мое требование и вы, наверное, это уже чувствуете. Поэтому реформа, она идет по всем направлениям, на всех предприятиях, материального производства и идеологического плана, как у нас является БТ, еще и потому, что это же предприятие, вы же зарабатываете деньги.

При этом, Геннадий Брониславович, все и вы, и другие каналы, те, которые пользуются бюджетной поддержкой, должны четко понимать, что в будущем году эта бюджетная поддержка значительно сократится.

А какова же популярность вашего канала, в сравнении с другими, какие замеры делались и так далее, и тому подобное? Насколько они объективны? Я тут не буду давать оценки. Это дело вкуса. Специалисты их дают и дадут в ближайшем будущем, когда мы создадим свою оценочную, так называемую, компанию, которая объективно будет оценивать. Но это ваши рекламные деньги, насколько я понимаю. Так же? От этого же зависит? Поэтому надо иметь в виду, что в будущем году потихоньку и в том числе наши основные каналы, вот от этой соски мы будем подальше-подальше отстранять для того, чтобы вы сами зарабатывали деньги.

Но для этого надо иметь хорошую телепродукцию. Должна быть новизна, надо заинтересовать зрителя. Вам приходится конкурировать в непростых условиях с этими гигантами российскими, НТВ, РТР, ОРТ. Это, конечно, гиганты, денег там немерено, привлекать они могут разных талантливых людей и так далее, но у нас другое преимущество и им надо пользоваться. У нас все-таки люди идеологически еще патриотически воспитаны, они готовы в этой конкуренции делать нормальные программы.