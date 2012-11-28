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В Египте не прекращаются ожесточенные бои. Более 400 раненных

28 ноября 2012 10:55
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Новости Египта. В ожесточенные уличные бои вылились массовые акции протеста в Египте. Тысячи противников пришедшей после «арабской революции» власти вышли на улицы Каира и Александрии. Главное требование - упразднение конституционной декларации, которая расширяет полномочия президента.

Кульминацией беспорядков стали атаки на офисы объединения «Братья-мусульмане». Самые кровопролитные столкновения прошли в городе Эль-Махалла, которому принадлежит слава колыбели арабской революции. Полиции с трудом удалось унять враждующие стороны. По последним данным, раненых уже более 400 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Массовые беспорядки в Египте # Фотофакт

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