Прямой эфир

Первая встреча Александра Лукашенко и Владимира Зеленского состоится 4 октября в Житомире

04 октября 2019 08:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Первая встреча президентов Беларуси и Украины состоится в Житомире. В эти дни здесь проходит II Форум регионов двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первая встреча Александра Лукашенко и Владимира Зеленского состоится 4 октября в Житомире-1

Ожидается, что глава белорусского государства прибудет в Житомир с рабочим визитом в первой половине дня. Сначала должны состояться переговоры с украинским лидером. Стороны обсудят широкий круг актуальных вопросов белорусско-украинского сотрудничества в различных сферах, обменяются мнениями по вопросам региональной и международной повесток дня.

Первая встреча Александра Лукашенко и Владимира Зеленского состоится 4 октября в Житомире-4

Затем президентов ждут на пленарном заседании Форума регионов, где запланированы выступления Александра Лукашенко и Владимира Зеленского. Примечательно, что непосредственно рядом с местом проведения Форума в Житомире расположилась выставка крупногабаритной техники белорусских и украинских производителей, на которой есть образцы продукции совместного производства. Не исключено, что президенты решат лично ознакомиться с экспозицией.

«Удалось достичь полного понимания». В рамках II Форума регионов БелАЗ договорился поставить технику в Украину

Первая встреча Александра Лукашенко и Владимира Зеленского состоится 4 октября в Житомире-7

А накануне в Житомире прошел очень насыщенный первый день Форума. Совместные проекты обсуждали бизнесмены, руководители и производители двух стран. Результатом стало подписание 40 контрактов и договорённости на полмиллиарда долларов.

«Прибавили в пять раз». На II Форуме регионов Беларуси и Украины подписано соглашений на полмиллиарда долларов

# Беларусь-Украина # Александр Лукашенко # Владимир Зеленский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко выступит 4 октября на пленарном заседании II Форума регионов Беларуси и Украины
03 октября 2019 11:14

Александр Лукашенко выступит 4 октября на пленарном заседании II Форума регионов Беларуси и Украины

Визит Могерини в Минск откладывается
03 октября 2019 11:04

Визит Могерини в Минск откладывается

Александр Лукашенко поздравил Германию с Днём единства: «Воссоединение в 1990 году стало судьбоносным событием»
03 октября 2019 09:12

Александр Лукашенко поздравил Германию с Днём единства: «Воссоединение в 1990 году стало судьбоносным событием»