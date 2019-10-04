Первая встреча Александра Лукашенко и Владимира Зеленского состоится 4 октября в Житомире

Новости Беларуси. Первая встреча президентов Беларуси и Украины состоится в Житомире. В эти дни здесь проходит II Форум регионов двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ожидается, что глава белорусского государства прибудет в Житомир с рабочим визитом в первой половине дня. Сначала должны состояться переговоры с украинским лидером. Стороны обсудят широкий круг актуальных вопросов белорусско-украинского сотрудничества в различных сферах, обменяются мнениями по вопросам региональной и международной повесток дня.

Затем президентов ждут на пленарном заседании Форума регионов, где запланированы выступления Александра Лукашенко и Владимира Зеленского. Примечательно, что непосредственно рядом с местом проведения Форума в Житомире расположилась выставка крупногабаритной техники белорусских и украинских производителей, на которой есть образцы продукции совместного производства. Не исключено, что президенты решат лично ознакомиться с экспозицией. «Удалось достичь полного понимания». В рамках II Форума регионов БелАЗ договорился поставить технику в Украину