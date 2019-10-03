Визит Могерини в Минск откладывается

Новости Беларуси. Визит в Минск Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности откладывается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщили в представительстве ЕС, Федерика Могерини не приедет в Беларусь «из-за ряда изменений в повестке дня», как передаёт информационное агентство БелТА.

Там же уточнили, что встреча высокого уровня в рамках «Восточного партнерства», которая должна была пройти в Минске 4-5 октября тоже не состоится. Как сообщили в представительстве ЕС: из-за ряда изменений в повестке дня различных участников и по результатам обсуждений с Беларусью как принимающей стороной.