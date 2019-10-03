Александр Лукашенко поздравил Германию с Днём единства: «Воссоединение в 1990 году стало судьбоносным событием»

Новости мира. В Германии отмечают 29-летие объединения страны – День германского единства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это национальный праздник, и он нерабочий по всей стране. Главные торжества пройдут в столице, на улицах, которые ранее разделяла Берлинская стена.