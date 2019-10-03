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Александр Лукашенко поздравил Германию с Днём единства: «Воссоединение в 1990 году стало судьбоносным событием»

03 октября 2019 09:12
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Новости мира. В Германии отмечают 29-летие объединения страны – День германского единства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Александр Лукашенко поздравил Германию с Днём единства: «Воссоединение в 1990 году стало судьбоносным событием»-1

Это национальный праздник, и он нерабочий по всей стране. Главные торжества пройдут в столице, на улицах, которые ранее разделяла Берлинская стена.

Александр Лукашенко поздравил Германию с Днём единства: «Воссоединение в 1990 году стало судьбоносным событием»-4

Это ушедший в историю символ холодной войны, вместе с которым исчезла с политической карты Германская Демократическая Республика, просуществовавшая чуть более 40 лет.

С национальным праздником президента и народ поздравил белорусский лидер.

Александр Лукашенко поздравил Германию с Днём единства: «Воссоединение в 1990 году стало судьбоносным событием»-7

Александр Лукашенко поздравил Германию с Днём единства: «Воссоединение в 1990 году стало судьбоносным событием»-9

# Беларусь-Германия # Александр Лукашенко # Фотофакт

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