Александр Лукашенко поздравил Германию с Днём единства: «Воссоединение в 1990 году стало судьбоносным событием»

Новости мира. В Германии отмечают 29-летие объединения страны – День германского единства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. В Германии отмечают 29-летие объединения страны – День германского единства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это национальный праздник, и он нерабочий по всей стране. Главные торжества пройдут в столице, на улицах, которые ранее разделяла Берлинская стена.
Это ушедший в историю символ холодной войны, вместе с которым исчезла с политической карты Германская Демократическая Республика, просуществовавшая чуть более 40 лет.
С национальным праздником президента и народ поздравил белорусский лидер.