«Удалось достичь полного понимания». В рамках II Форума регионов БелАЗ договорился поставить технику в Украину

Новости Беларуси. 40 контрактов и договорённости на полмиллиарда долларов. В Житомире начался II Форум регионов Беларуси и Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заявленная внушительная сумма – результат уже первых часов работы консультативного совета. Он объединил руководителей областей двух стран, бизнес-круги, производителей – всего почти полторы тысячи участников.

Первые соглашения обсуждали с самого утра на выставке крупногабаритной техники. На площади – 75 экспонатов. Представлены 15 компаний из Беларуси и 10 украинских производителей.

Пётр Пархомчик, генеральный директор ОАО «Белаз» – управляющая компания холдинга «Белаз –холдинг»: Удалось достичь полного понимания и согласия, мы подписали соответствующие документы на поставку до конца года 6 тысяч колес, а на следующий год – 20 тысяч. Это очень важный документ, который открывает возможности нашего Могилевского вагоностроительного завода.

Тем временем, главная пешеходная улица Житомира превратилась в настоящую деревню с национальным белорусским колоритом. Дегустации продуктов, мастерство ремесленников, презентации наших предприятий. Всего порядка 60 участников, не считая известных исполнителей, которые дополняют переговорный процесс своей музыкой и настроением.

День продолжится в областной Раде. Через несколько часов здесь пройдет встреча руководителей регионов с главой Житомирской области.

Мэр Житомира Сергей Сухомлин: «И украинский, и белорусский бизнес могут работать намного больше»