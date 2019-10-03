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«Удалось достичь полного понимания». В рамках II Форума регионов БелАЗ договорился поставить технику в Украину

03 октября 2019 11:41
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Новости Беларуси. 40 контрактов и договорённости на полмиллиарда долларов. В Житомире начался II Форум регионов Беларуси и Украины,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Удалось достичь полного понимания». В рамках II Форума регионов БелАЗ договорился поставить технику в Украину-1

Заявленная внушительная сумма – результат уже первых часов работы консультативного совета. Он объединил руководителей областей двух стран, бизнес-круги, производителей – всего почти полторы тысячи участников.

«Удалось достичь полного понимания». В рамках II Форума регионов БелАЗ договорился поставить технику в Украину-4

Первые соглашения обсуждали с самого утра на выставке крупногабаритной техники. На площади – 75 экспонатов. Представлены 15 компаний из Беларуси и 10 украинских производителей.

«Удалось достичь полного понимания». В рамках II Форума регионов БелАЗ договорился поставить технику в Украину-7

Пётр Пархомчик, генеральный директор ОАО «Белаз» управляющая компания холдинга «Белаз холдинг»:
Удалось достичь полного понимания и согласия, мы подписали соответствующие документы на поставку до конца года 6 тысяч колес, а на следующий год – 20 тысяч. Это очень важный документ, который открывает возможности нашего Могилевского вагоностроительного завода.

«Удалось достичь полного понимания». В рамках II Форума регионов БелАЗ договорился поставить технику в Украину-10

Тем временем, главная пешеходная улица Житомира превратилась в настоящую деревню с национальным белорусским колоритом. Дегустации продуктов, мастерство ремесленников, презентации наших предприятий. Всего порядка 60 участников, не считая известных исполнителей, которые дополняют переговорный процесс своей музыкой и настроением.

День продолжится в областной Раде. Через несколько часов здесь пройдет встреча руководителей регионов с главой Житомирской области.

Мэр Житомира Сергей Сухомлин: «И украинский, и белорусский бизнес могут работать намного больше»

# Беларусь-Украина # Экономика # Петр Пархомчик # Фотофакт

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