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Александр Лукашенко выступит 4 октября на пленарном заседании II Форума регионов Беларуси и Украины

03 октября 2019 11:14
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Новости Беларуси. 4 октября в Житомире ждут Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Александр Лукашенко выступит 4 октября на пленарном заседании II Форума регионов Беларуси и Украины-1

Запланировано выступление Александра Лукашенко на пленарном заседании Форума, посвящённом потенциалу взаимодействия двух стран через призму развития межрегиональных связей.

Александр Лукашенко выступит 4 октября на пленарном заседании II Форума регионов Беларуси и Украины-4

Александр Лукашенко также проведёт переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Лидеры стран подробно обсудят актуальное состояние и перспективы развития белорусско-украинского сотрудничества в различных сферах, обменяются мнениями по вопросам региональной и международной повесток дня.

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# Беларусь-Украина # Александр Лукашенко # Фотофакт

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