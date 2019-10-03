Александр Лукашенко выступит 4 октября на пленарном заседании II Форума регионов Беларуси и Украины

Новости Беларуси. 4 октября в Житомире ждут Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Запланировано выступление Александра Лукашенко на пленарном заседании Форума, посвящённом потенциалу взаимодействия двух стран через призму развития межрегиональных связей.