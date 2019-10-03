Александр Лукашенко выступит 4 октября на пленарном заседании II Форума регионов Беларуси и Украины

Новости Беларуси. 4 октября в Житомире ждут Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 4 октября в Житомире ждут Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Запланировано выступление Александра Лукашенко на пленарном заседании Форума, посвящённом потенциалу взаимодействия двух стран через призму развития межрегиональных связей.
Александр Лукашенко также проведёт переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Лидеры стран подробно обсудят актуальное состояние и перспективы развития белорусско-украинского сотрудничества в различных сферах, обменяются мнениями по вопросам региональной и международной повесток дня.
Житомир превратился в деревню с белорусскими мотивами: как готовятся в городе ко II Форуму регионов