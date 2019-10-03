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«Прибавили в пять раз». На II Форуме регионов Беларуси и Украины подписано соглашений на полмиллиарда долларов

03 октября 2019 14:10
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Новости Беларуси. 40 контрактов и договорённости на полмиллиарда долларов. В Житомире проходит II Форум регионов Беларуси и Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Прибавили в пять раз». На II Форуме регионов Беларуси и Украины подписано соглашений на полмиллиарда долларов-1

Александр Лукашенко выступит 4 октября на пленарном заседании II Форума регионов Беларуси и Украины

Заявленная внушительная сумма – результат уже первых часов работы консультативного совета.

«Прибавили в пять раз». На II Форуме регионов Беларуси и Украины подписано соглашений на полмиллиарда долларов-4

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
На I Форуме регионов мы взяли планку в 100 миллионов, ну, максимально около 140, если учесть дополнительные соглашения. Сегодня мы подписали соглашений на поставки белорусской продукции на 542 миллиона 533 тысячи. Можно сказать, что мы прибавили почти в пять раз.

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# Беларусь-Украина # Экономика # Владимир Улахович # Фотофакт

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