«Прибавили в пять раз». На II Форуме регионов Беларуси и Украины подписано соглашений на полмиллиарда долларов

Новости Беларуси. 40 контрактов и договорённости на полмиллиарда долларов. В Житомире проходит II Форум регионов Беларуси и Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

На I Форуме регионов мы взяли планку в 100 миллионов, ну, максимально около 140, если учесть дополнительные соглашения. Сегодня мы подписали соглашений на поставки белорусской продукции на 542 миллиона 533 тысячи. Можно сказать, что мы прибавили почти в пять раз.

«Удалось достичь полного понимания». В рамках II Форума регионов БелАЗ договорился поставить технику в Украину