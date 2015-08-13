Новости Беларуси. Перепись населения планируется провести в Беларуси в 2019 году. Александр Лукашенко поручил до конца августа представить замысел проведения этой кампании в стране. Президент принял с докладом премьер-министра Андрея Кобякова и председателя Национального статистического комитета Инну Медведеву.

Главный акцент глава государства сделал на необходимости экономии средств.

Должны быть проработаны вопросы проведения переписи собственными силами работников органов госуправления и местных советов. Александр Лукашенко считает, что в стране достаточно сил и средств, чтобы сделать все качественно и вовремя, но требует подойти к вопросу по-хозяйски. Перепись должна пройти на международном уровне, но при максимальном снижении затрат на нее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Министр предложила провести перепись населения. Я не зря возвратил ваши предложения, обоснования в связи с этим в Правительство для рассмотрения с одним вопросом или двумя: зачем это мероприятие сейчас. И, действительно, что оно дает. Вы тут мне начинаете обосновывать это тем, что у нас трудовая миграция туда-сюда. И сразу же приводите данные Белстата. Ну, так зачем нам еще перепись проводить для того, чтобы уточнить трудовую миграцию. Вот, я сижу и думаю: «Ну, хорошо, Белстат ошибся на тысячу человек туда-сюда. Нам что, это радикально изменит ситуацию в нашей стране? Нет». Дальше. Вот я специально отметил: Норвегия, Швеция (прекрасные страны, на которые мы по отдельным параметрам ориентируемся) проводят перепись населения с использование регистров населения и иных административных данных. Вот они используют и живут не хуже нас. И прогнозируют, как вы мне здесь пишите, и структуру, численность населения, распределение по территории, языковому составу и так далее. Все эти цифры у нас есть. Если бы вы сказали: «Слушайте, давайте проведем перепись населения вот теми средствами и силами, что у нас есть» – да ради бога. Если вы готовы меня разубедить, пожалуйста, я готов выслушать ваши аргументы.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Вообще, перепись населения – это процедура, осуществляемая в мировой статистике регулярно. И считается, что наиболее оптимальный период ее повторения – 10 лет.

Перепись населения будет организована по той схеме и с помощью тех методов, которые предложат Правительство и Национальный статкомитет, исходя из реалий сегодняшнего дня. Сбор данных о гражданах пройдет в рамках всемирной кампании по переписи населения. В прошлый раз ее проводили в республике в октябре 2009 года. Как сообщила руководитель Белстата, нововведением предстоящей переписи населения в стране может стать использование не только бумажных носителей, но и планшетных компьютеров для оперативного сбора информации. Национальный статкомитет планирует провести пробную перепись через 2 года для отработки всех нюансов.

Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Республики Беларусь:

Перепись — одномоментная фотография демографического и социально-экономического положения населения Республики Беларусь. Например, без этих данных невозможно построить и просчитать расходы бюджета на финансирование социальной сферы и пенсионного обеспечения. На основе этих данных принимаются решения, где должна быть больница, школа, сколько должно быть ФАПов. В принципе, они охватывают все сферы жизнедеятельности населения и общества, дают возможность принять управленческие решения в том конкретном месте, где проведена перепись, потому что она дает информацию о наиболее мельчайших территориальных образований.