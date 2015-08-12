Визит премьер-министра Пакистана в Беларусь: Минск и Исламабад взяли новую планку сотрудничества

Новости Беларуси. Беларусь – Пакистан: новый уровень отношений. Заключительный день официального визита премьер-министра южно-азиатского государства стал по-настоящему насыщенным. Наваз Шариф вместе с супругой и сыном побывал в резиденции белорусского президента. Встреча получилась душевной и действительно домашней. Александр Лукашенко вместе с младшим сыном Николаем показали гостям резиденцию.

Также 12 августа гости побывали на «Белорусском автомобильном заводе». Высокий гость увидел модельный ряд отечественных машин-гигантов и обсудил вопрос поставок белорусских самосвалов.

Дебютный визит на предприятие для премьера Пакистана, но уже далеко не первый для делегации этой исламской республики. О производственных возможностях и преимуществах выпускаемой на «Белорусском автомобильном заводе» продукции гости из Пакистана знают. И не удивительно – знаменитое на весь мир производство. Да и первые 30-тонники уехали в Пакистан еще в 2008 году.

12 августа экскурсию провели для Наваза Шарифа. В центре внимания – особенности конструирования наших карьерных машин и проходимость белорусского гиганта.

Пакистан поставляет в Беларусь рис и текстиль, в свою очередь о Синеокой в этой исламской республике знают благодаря белорусским тракторам. Ежегодно «уходит» до трех тысяч машин. А вот поставки отечественных карьерных самосвалов – это, скорее, перспективы двусторонних отношений.

Перваиз Рашид, министр информации, телерадиовещания и национального наследия Исламской Республики Пакистан:

О «БелАЗе» у нас останутся только наилучшие впечатления. И это будет хорошей основой для дальнейших отношений между нашими странами. К тому же между Беларусью и Пакистаном существуют очень большие бизнес-возможности. Сейчас развивается экономический коридор между Китаем и Пакистаном. Поэтому в этом направление тоже есть очень хорошие возможности. Мы уверены, что это не последний наш визит на предприятие.

А ведь такая встреча на территории отечественного автомобильного гиганта действительно значимая. К примеру, белорусы могут поделиться опытом по поиску и добыче полезных ископаемых. Тем более в недрах «Чистой земли» (а именно так переводится название исламской республики) спрятаны внушительные запасы полезных ископаемых.

63 года назад открыты первые залежи природного газа. Плюс 7 месторождений нефти стоимостью в 300 миллионов баррелей. А еще золото, драгкамни и цветные металлы.

Олег Степук, первый заместитель генерального директора по технической политике и инновационным технологиям ОАО «БелАЗ»:

Мы уже разговаривали с горнодобывающими компаниями о том, чтобы совместно начать сотрудничество в добыче полезных ископаемых. При этом мы предлагали нашим пакистанским партнерам комплексное решение данных вопросов.

По окончанию встречи премьер-министру Пакистана подарили маленькую копию гиганта. Конвейер запущен.

Сегодняшний, третий день официального визита премьер-министра Пакистана, стал по-настоящему насыщенным. Вместе с супругой и сыном Наваз Шариф побывал и в резиденции белорусского президента. Теплая и душевная встреча – еще и подтверждение белорусского гостеприимства.

Глава государства вместе с младшим сыном Николаем показали гостям резиденцию и даже провели импровизированную экскурсию. На пробу пакистанскому гостю – уникальная и чистая вода из местного родника. Наваз Шариф по достоинству оценил.

Не обошлось и без сюрпризов. Специально для гостей – подарки. Теперь о Синеокой Навазу Шарифу и его семье будут напоминать белорусские продукты, напитки, конфеты, льняные изделия и памятные монеты Нацбанка. Вот такой завтрак «без галстуков». Всего же теплая и гостеприимная беседа длилась около часа.

А ведь этот визит премьер-министра Пакистана в Синеокую журналисты уже окрестили знаковым. О расширении двустороннего сотрудничества и перспективах говорили во Дворце Независимости в узком и расширенном составах. Ведь товарооборота в почти 60 миллионов долларов недостаточно.

Итогом минских переговоров стал пакет из полутора десятков документов. Меморандумы и соглашения о сотрудничестве в самых разных сферах.

Множество соглашений и договоренностей, контракты, подписанные в ходе прошедшего накануне бизнес-форума. Очевидно одно: Минск и Исламабад взяли новую планку сотрудничества. А ведь дипотношениям Беларуси и Пакистана уже два десятка лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новой страницей стал ноябрь 2014 года, тогда в Исламабаде открыто было белорусское посольство. В мае 2015 года в Пакистане была белорусская делегация, теперь уже визит в Синеокую Наваза Шарифа. И стороны уверены: такой двусторонний диалог будет продолжаться. Об этом говорили и в аэропорту, уже провожая борт пакистанского гостя.