Владимир Гусаков: приоритетами белорусской науки станут энергетика, био-, нано- и медтехнологии

Новости Беларуси. Вопросы оптимизации структуры и штатной численности Академии наук, а также планы по её развитию обсуждались 13 августа на рабочей встрече главы государства с председателем Президиума Национальной академии наук Владимиром Гусаковым. О реформировании говорили уже не раз. Сегодня президент интересовался, что сделано в этом направлении. Говорили и о перспективах Академии наук.

Еще 4 года назад на этом месте была бесплодная песчаная дюна. Сегодня картина другая: здесь успешно выращивают кормовую смесь. Ввести пески в сельхозоборот позволила необычная разработка белорусских учёных. Она не просто разово насытила удобрениями бедную почву, а «настроила» её на естественное формирование гумуса. Или попросту повысила плодородность.

Виктор Демянчик, заместитель директора по научной работе Полесского аграрно-экологического института Национальной Академии наук Беларуси:

Нам удалось поднять содержание гумуса с 0,8% до 1,4% — это значит, что мы фактически вдовое повысили естественное плодородие почвы.

А тем временем в этой лаборатории диагнозы ставят уже для лесов. И выписывают рецепты для лечения миллионов деревьев. Раньше на диагностику уходили месяцы, сегодня — всего пару часов. Передовые методы молекулярно-генетического анализа позволяют выявить болезни на самых ранних стадиях, а порой спасти даже целые леса. И такой опыт уже переняли российские коллеги. И даже создали целую исследовательскую сеть.

Олег Баранов ведущий научный сотрудник лаборатории генетики и биотехнологии Института леса НАН Беларуси:

Ежедневно в нашу лабораторию поступают различные запросы из лесхозов в виде таких конвертов, в которых они присылают те проблемные растения, которые у них существуют в питомниках. Данная доставка в нашей республике осуществляется в течение суток. И уже в течение нескольких часов мы можем провести очень точный генетический анализ заболеваний данных сеянцев и предложить оптимальные меры борьбы с данной болезнью.

Как раз практическая направленность науки — задача номер один. И институты Национальной Академии наук с ней сегодня справляются. Разработки внедряются и в производство, и в аграрный сектор. Сегодня вновь разговор о будущем белорусской науки с председателем Президиума НАН.

Академия наук — это 113 организаций, в том числе 63 научных и 29 производственных предприятий. Цифры последнего времени. Изменились за прошедший год. Прошла реорганизация. Кстати, о том, что НАН нужно реформировать, уже говорили не раз. Ведь ещё в 2014-м из 18 тысяч работников исследователи составляли лишь треть. А сокращение штатной численности сотрудников и как итог высвободившиеся средства должны стать источником повышения зарплат.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Примерно пять лет назад был идентифицирован процесс внесения предложений по реформе, глубокой реформе, поверхностной реформе Академии наук. Знаете, у нас, вообще-то, специалистов много в сельском хозяйстве, наверное, в образовании, здравоохранении, а в науке, наверное, еще и больше. И все хотят реформировать. Я никогда не придерживался подобной практики и не исходил из того, что хватит уже этих реформ, давайте спокойно жить и совершенствовать. Что сегодня в связи с этим планом, этой программой совершено? И желательно оценить это в деньгах, потому что без науки никуда. И если наука не влияет на финансовое состояние государства и сама телепается из стороны в сторону, не зарабатывая деньги хотя бы на собственное содержание, это уже не организация. Я не о науке в данном случае, а об Академии наук. Для того, чтобы вы были самодостаточны, я все ваши просьбы мгновенно реализовывал, практически все вопросы были решены для того, чтобы зарабатывать деньги. И мы договаривались об оптимизации — это один из важных процессов. В Академии наук, как и в любой другой организации, должны, наверное, работать те, кто работает.

В Национальной Академии наук разработали специальную программу по совершенствованию научной сферы. А это оптимизация структуры и численности, омоложение кадрового состава, усиление связи науки с производством, международные связи и даже создание прорывных направлений. Есть уже и планы на ближайшие пять лет. Владимир Гусаков отмечает: приоритетами белорусской науки станут энергетика, био-, нано- и медтехнологии. Всего 13 направлений. Выпускать нужно конкурентоспособную продукцию и тем самым повышать роль науки в экономике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Гусаков, председатель президиума Национальной академии наук Беларуси:

Мы создаем кластерные структуры в Академии наук, которые замыкают и фундаментальные исследования, и прикладные разработки, и создание производств. По ряду направлений у нас уже есть такие кластерные структуры. Это в области и фармакологических препаратов, и биотехнологий, и биопрепаратов, и аграрных технологий, и аграрных разработок. Академия наук, в принципе, призвана сформировать или заложить основы формирования ряда новых отраслей.

Впрочем, и это далеко не всё, что можно сказать о будущем Академии. Кстати, все вопросы глава государства намерен обсудить с белорусскими учеными, причем в ближайшее время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы должны найти время и перед будущим Всенародным нашим съездом встретиться в Академии наук с учеными страны, со всеми учеными (не только академическими, но и вузовскими, отраслевыми) и поговорить о том, что сделано и что предстоит сделать на будущую пятилетку.