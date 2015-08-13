Александр Лукашенко 13 августа встретился с председателем Президиума Академии наук Беларуси Владимиром Гусаковым

Новости Беларуси. Вопросы оптимизации структуры и штатной численности Академии наук, а также планы по ее развитию обсуждались 13 августа на рабочей встрече главы государства с председателем президиума Национальной академии наук Владимиром Гусаковым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О реформировании говорили уже не раз. Сегодня Президент интересовался, что сделано в этом направлении. Речь зашла и о перспективах Академии наук. Сейчас особенно важно эффективно использовать результаты исследовательской деятельности для создания конкурентоспособной продукции.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Примерно пять лет назад был интенсифицирован процесс внесения предложений по реформе, глубокой реформе, поверхностной реформе Академии наук. Знаете, у нас, вообще-то, специалистов много в сельском хозяйстве, наверное, в образовании, здравоохранении, а в науке, наверное, еще и больше. И все хотят реформировать. Я никогда не придерживался подобной практики и не исходил из того, что хватит уже этих реформ, давайте спокойно жить и совершенствовать, чтобы не остановиться, не остыть, совершенствовать процессы, в том числе в научной организации. Что сегодня в связи с этим планом, этой программой совершено? И желательно оценить это в деньгах, потому что без науки никуда. И если наука не влияет на финансовое состояние государства и сама телепается из стороны в сторону, не зарабатывая деньги хотя бы на собственное содержание, это уже не организация. Я не о науке в данном случае, а об Академии наук. Для того, чтобы вы были самодостаточны, я все ваши просьбы мгновенно реализовывал, практически все вопросы были решены для того, чтобы зарабатывать деньги.

И потом вы хотели внести предложения на будущую пятилетку: как будем жить, какая программа научных исследований нам нужна, откуда средства будем брать, что – бюджет, что – вы, и так далее. И, главное, кому будем продавать. Рынок сбыта.

Кулуарным сегодня разговором с вами мы не обойдемся. Мы должны найти время и перед будущим Всенародным нашим съездом встретиться в Академии наук с учеными страны, со всеми учеными (не только академическими, но и вузовскими, отраслевыми) и поговорить о том, что сделано и что предстоит сделать на будущую пятилетку.

Владимир Гусаков, председатель президиума Национальной академии наук Беларуси:

Мы создаем кластерные структуры в Академии наук, которые замыкают и фундаментальные исследования, и прикладные разработки, и создание производств. По ряду направлений у нас уже есть такие кластерные структуры. Это в области и фармакологических препаратов, и биотехнологий, и биопрепаратов, и аграрных технологий, и аграрных разработок. Академия наук, в принципе, призвана сформировать или заложить основы формирования ряда новых отраслей. Это биотехнологии, или биотехнологические отрасли, IT-технологии.