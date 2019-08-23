Переговоры Президента Беларуси с премьером Грузии. «Когда существуют такие дружеские отношения, их легко развивать во многих направлениях»

Новости Беларуси. Минск и Тбилиси подтверждают готовность развивать сотрудничество. О двустороннем взаимодействии 23 августа говорили во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко встретился с премьер-министром Грузии, который прилетел в Минск с официальным визитом. В нашей стране он пробудет недолго, но от этого эффективность визита не пострадает. Вместе с ним в Беларусь прибыли представители бизнеса и чиновники.

В целом за последние годы отношения двух стран вышли на новый уровень. Уже реализовано несколько промышленных проектов, растут объемы торговли, достигнуто понимание в политике. Что уж говорить о культурных связях! В Минске открывают Дом Грузии, 24 же августа в историческом центре белорусской столице пройдет традиционный фестиваль «Тбилисоба». О том, что связывает наши народы, расскажет корреспондент Ольга Коршун. На рейс из Минска в Батуми ни одного лишнего билетика. Полная посадка, и так все лето.

Наши туристы едут в эту страну даже на автобусах. Их не смущает, что впереди более 2000 километров и несколько суток в пути. Ну, кто устоит перед красотой Сакартвело (так грузины называют свою страну)?

Преодолел это расстояние и премьер-министр Грузии. Он, конечно, прилетел в Минск. Время – деньги, тем более цель визита сугубо деловая. Когда подешевеют авиабилеты в Грузию, чем удивит «Тбилисоба» и как правильно есть хинкали? Рассказывает посол Грузии в Беларуси Из аэропорта – сразу на переговоры. Официальный визит начался со встречи с главой государства.

Мамука Бахтадзе в статусе премьера в Минске впервые. Президент Беларуси посещал Грузию за последние 5 лет дважды.

После этих встреч взаимная торговля резко пошла в гору, но впереди новые высоты: партнеры договорились к 2020 году выйти на 200 миллионов долларов. И, судя по тональности встречи во Дворце Независимости, это далеко не пик взаимодействия. Александр Лукашенко – премьер-министру Грузии: «Будем развивать наши отношения во благо белорусского и грузинского народов» Мамука Бахтадзе всего 38, но он уже успел возглавить Грузинскую железную дорогу, Министерство финансов и год назад занял кресло премьера.

В Грузии недавно избрали и нового президента, им стала Саломе Зурабишвили. Но даже смена руководства не повлияла на статус белорусско-грузинских отношений. Мамука Бахтадзе о товарообороте между Беларусью и Грузией: «Мы сможем удвоить эту цифру» Вместе с премьером в Минск прилетела внушительная делегация бизнесменов. Их интересует деревообработка, фармацевтика и техника.

К примеру, вот такие автобусы МАЗ вскоре могут начать курсировать между грузинскими городами, а с помощью нашей коммунальной техники легко поддерживать чистоту. Эти машины в первую очередь интересны партнерам, но в целом у МАЗа на Грузию далекоедущие планы.

Валерий Иванкович, генеральный директор холдинга «Белавтомаз»:

Планируем встречу с мэром Тбилиси, с руководством городов. Перспектива говорит о том, что мы надеемся расширить линейку поставляемой техники, увеличить объем поставок и сделать Грузию стратегическим форпостом в странах Кавказа.

В Грузии уже собирают белорусские тракторы, производство открыли в марте. А еще раньше запустили сборку лифтов. Наша страна экспортирует синтетические нити, молоко и мясо, трансформаторы, лекарства. В Беларусь идут нефтепродукты, минеральная вода, вино, орехи. Скоро в Минске откроется Дом Грузии, где за качество каждого продукта могут поручиться, что называется, на высшем уровне. Впрочем, белорусы уже составили свое мнение о кухне этой страны.

Ольга Коршун, корреспондент:

Хинкали в центре Минска уже никого не удивишь – грузинская кухня явно пришлась белорусам по вкусу. Но стоит отметить, что и грузины распробовали наши продукты. В Тбилиси, Батуми один за другим открываются магазины белорусской продукции. Тенденция такова, что доля наших товаров в общем объеме импорта Грузии составляет 15 %. Это очень хороший показатель. И судя по тому, что наши явно сходятся, цифры будут расти.

Все-таки есть ложка дегтя в этом торговом изобилии: страдает логистика. Доставка продуктов в Грузию возможна единственным путем – по Военно-Грузинской дороге перевал через Кавказский хребет. Преодолеть его непросто, особенно зимой, когда сходят лавины и грузовики простаивают. Пожалуй, это единственная проблема, которая буквально тормозит торговый процесс.

О нюансах сотрудничества более детально говорили в правительстве. Оба премьера видят варианты сотрудничества в разных сферах – от машиностроения до сельского хозяйства.

Мамука Бахтадзе, премьер-министр Грузии:

Я бы хотел отметить знаковый момент: у нас 25 лет дипотношений. Но связывают нас десятки лет. Когда существуют такие дружеские отношения, как у нас, их легко развивать во многих направлениях. Очень важно решить вопрос в торгово-экономических отношениях. Мы преодолели планку в 100 миллионов долларов, но она нас не удовлетворяет. Надеюсь, цифра удвоится. Хотел бы отметить широкий спектр наших отношений не только в сельском хозяйстве и промышленности, но и в сфере высоких технологий. Уверен, данный визит углубит наши отношения.