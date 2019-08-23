Сергей Румас доложил Александру Лукашенко о том, что большинство прогнозных показателей в настоящий момент выполняется. Экономическая ситуация в стране остается стабильной. Глава Правительства отметил рост средней зарплаты по стране: в июле она даже превысила запланированные параметры и составила 1128 рублей.

Новости Беларуси. Экономическую ситуацию в стране, развитие интеграции в рамках Союзного государства и отношения с другими зарубежными партнерами Президент обсудил с главой Правительства 23 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Какова сейчас ситуация в отношениях с Российской Федерацией? Конечно, имея тот комплекс вопросов и проблем, которые остались (пусть даже их немного), но остались после нашей встречи в Санкт-Петербурге с Владимиром Владимировичем. Какова сейчас ситуация, обстановка? Доработаны ли те вопросы, которые оставались, и на чем сейчас спотыкаемся, если можно так сказать? В общем, вот этот комплекс белорусско-российских отношений – это главный вопрос.

Что касается других вопросов, у нас вроде бы с Украиной неплохие сейчас отношения. Мы разговаривали с президентом. Они просили какой-то поддержки – как мы: оказываем, не оказываем? Ну и вот с премьером Грузии встречались. У нас что-то там с логистикой через Украину – поставки наших товаров в Закавказье и так далее – не очень ладятся. Пусть по мелочам, но это, наверное, наши недоработки. Потому что вряд ли Украина будет препятствовать торговле, потому что им тоже выгодно: это транзитная страна для нас в этом отношении.

Правительства Беларуси и России, напомним, продолжают ревизию договора о Союзном государстве. На Форуме регионов, который прошел в июле в Санкт-Петербурге, президенты двух стран достигли определенных договоренностей, после чего рабочим группам было поручено продолжить переговоры по сближению позиций.

Большая часть спорных моментов уже снята, согласовать дорожную карту интеграции планируют к декабрю, когда страны отметят 20-летие с момента подписания Договора о Союзном государстве.