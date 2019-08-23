Александр Лукашенко – премьер-министру Грузии: «Будем развивать наши отношения во благо белорусского и грузинского народов»

Новости Беларуси. Беларусь продолжит развивать сотрудничество с Грузией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Перспективы взаимодействия 23 августа обсуждали на встрече Александра Лукашенко с премьер-министром этой страны. Мамука Бахтадзе прибыл в Минск с официальным визитом. Мамука Бахтадзе о товарообороте между Беларусью и Грузией: «Мы сможем удвоить эту цифру»

В последнее время двусторонний диалог активизировался. При этом заинтересованность взаимная. Надо отметить, что рестарт сотрудничества начался после визитов на высшем уровне. Так, за последние 5 лет Александр Лукашенко посещал Грузию дважды. Если проанализировать экономические результаты сотрудничества за это время, то взаимная торговля увеличилась, а в будущем партнеры намерены развивать промышленную кооперацию и взаимодействие на региональном уровне. Подобные примеры уже есть. В марте 2019 года в Батуми начали выпускать бобруйские тракторы. А еще раньше запустили сборку наших лифтов. Партнеры намерены до 2020 года увеличить товарооборот до 200 миллионов долларов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что касается наших отношений, я всегда привожу в пример наше сотрудничество. Пускай у нас порядка 100 млн, 80 млн товарооборот, тем не менее, мы начинали когда-то с нуля и себе представить не могли, как это можно торговать с Грузией в связи с проблемами у Грузии с Российской Федерацией. Ну и другими вопросами. Однако буквально за несколько лет мы научились торговать. Мы видим перспективы. Ну и отношение наших людей к грузинам вы знаете. Я думаю, что и увидите. Это близкие нам люди. Люди, которых немало живет у нас. Праздники, которые вы проводите на белорусской земле, – в каждой деревеньке знают гостеприимство.