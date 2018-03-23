Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром Грузии: «Следом за технологиями должны идти люди, которых мы должны подготовить»

Напомним, договоренности, которые стороны назвали историческими, были подписаны 22 марта по итогам встречи двух Президентов. Именно эти документы определят курс в дальнейшей работе двух стран.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы условились, что мы не просто будем торговать. Мы будем не просто создавать совместные предприятия там и здесь по продвижению и производству товаров. Мы договорились учить людей. Мы – я вам обещаю это – готовы к этому. Единицы, конечно, мы уже научили – тех, кто хотел работать с нашей техникой, в сельском хозяйстве и так далее. Но мы шире это будем делать – на столько, на сколько вам это нужно. Потому что можно продать технику, можно технологии сюда привезти, но если компетенции не будет у местных людей именно этим заниматься, что мы вам предлагаем, перспектив мало.

Мы хотим, чтобы грузины, наши братья, у нас, если это вам нужно будет и выгодно, научились эксплуатировать эту технику – она уже непростая, – чтобы они могли ремонтировать ее. И, конечно же, если мы создаем совместные предприятия, локализацию надо развивать, чего бы это ни стоило. Понемножку, потихоньку, но для этого нужны кадры, нужны люди. Как говорил когда-то ваш земляк, которого не все любят: «Кадры решают все!». Он любил повторять эту фразу – это действительно так.

Поэтому главное, мы договорились, что следом за технологиями должны идти люди, которых мы должны подготовить.