Мамука Бахтадзе о товарообороте между Беларусью и Грузией: «Мы сможем удвоить эту цифру»

Новости Беларуси. Беларусь продолжит развивать сотрудничество с Грузией. Состоялась встреча Александра Лукашенко с премьер-министром этой страны. Мамука Бахтадзе с официальным визитом в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мамука Бахтадзе, премьер-министр Грузии:

Вы упомянули цифру насчет нашей торговли – да, мы начинали с нуля. И в этом году уже будет в районе 100 млн долларов. Я уверен, что мы сможем удвоить эту цифру. Межправкомиссия очень эффективно работает.

Конечно же, я бы хотел особо подчеркнуть, что ваш первый визит в Грузию в 2015 году дал огромный стимул развитию наших отношений. И, конечно же, я хочу лично поблагодарить вас и ваш народ за принципиальную поддержку нашей территориальной целостности.