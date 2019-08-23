Мамука Бахтадзе о товарообороте между Беларусью и Грузией: «Мы сможем удвоить эту цифру»

Новости Беларуси. Беларусь продолжит развивать сотрудничество с Грузией. Состоялась встреча Александра Лукашенко с премьер-министром этой страны. Мамука Бахтадзе с официальным визитом в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко – премьер-министру Грузии: «Будем развивать наши отношения во благо белорусского и грузинского народов»
Мамука Бахтадзе, премьер-министр Грузии:
Вы упомянули цифру насчет нашей торговли – да, мы начинали с нуля. И в этом году уже будет в районе 100 млн долларов. Я уверен, что мы сможем удвоить эту цифру. Межправкомиссия очень эффективно работает.
Конечно же, я бы хотел особо подчеркнуть, что ваш первый визит в Грузию в 2015 году дал огромный стимул развитию наших отношений. И, конечно же, я хочу лично поблагодарить вас и ваш народ за принципиальную поддержку нашей территориальной целостности.
Политик отметил, что в качестве премьера в Минске впервые, но до этого не раз бывал в нашей стране. Так что понимает, на что в первую очередь обратить внимание. Во время этого визита Мамука Бахтадзе планирует посетить Минский автомобильный завод, а также провести ряд других переговоров.
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