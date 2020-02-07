Переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи. О чём договорились?

Подробности встречи президентов Беларуси и России в Сочи. Переговоры глав двух государств завершились в Красной Поляне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Какие вопросы обсудили президенты Беларуси и России в Сочи за рабочим завтраком? В центре внимания Александра Лукашенко и Владимира Путина – широкий круг вопросов, касающихся взаимоотношений Минска и Москвы. Среди них и самая острая тема – энергоресурсы. В разговоре на высшем уровне приняли участие и правительственные делегации двух стран. Итоги переговорного дня – в материале Алены Сыровой.

Делегации во главе с президентами собрались в резиденции Красная Поляна. Как пошутил Александр Лукашенко, предстоял пятый тайм переговоров, но уже не в хоккейной форме, а в деловых костюмах. В Сочи Александр Лукашенко и Владимир Путин сыграли за одну команду в хоккей

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Действительно, мы только три тайма отыграли. Один уже провели под руководством Димы, и вот пятый уже тайм. Мы плодотворно сегодня поработали. Спасибо, что вы предложили провести эту встречу.

Встреча в широком формате, которую 7 февраля ожидали весь день, завершилась чуть меньше чем через два часа после начала. Президенты за время своего общения все-таки подготовили почву. О результатах переговоров прессе сообщил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.

Как неоднократно говорил Александр Лукашенко в преддверии своей встречи с российским коллегой, Беларусь готова покупать нефть по мировым ценам, но разумеется, не только из России. Мы диверсифицируем свои закупки. Так, например, к нам уже доставили первую партию нефти из Норвегии, а во время недавнего визита госсекретарь США обещал и поставки черного золота из Штатов. Так что ничего нового. Что касается газа, то в Беларусь его будут поставлять по ценам 2019 года. Майкл Помпео в Минске: Наши производители готовы обеспечить вас необходимой нефтью





Дмитрий Козак, заместитель руководителя администрации президента России:

Что касается сотрудничества в нефтегазовой сфере, то мы договорились сохранить условия поставки газа на условиях 2019 года. Будем действовать в этом ключе.