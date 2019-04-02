Брачный договор и уплата алиментов: парламентарии подготовили изменения в Кодекс о браке и семье

Новости Беларуси. Весенняя сессия открылась 2 апреля в Палате представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один из значимых законопроектов для рассмотрения – Кодекс о браке и семье. Депутаты подготовили изменения.

Так, вводится определение брачного договора, совершенствуется система опеки и попечительства, уточняются условия восстановления в родительских правах, уплаты алиментов. Как рассказал министр юстиции нашей страны, основные изменения были инициированы нотариальным сообществом.

Олег Слижевский, министр юстиции Беларуси:

К примеру, на сегодня соглашение о детях заключается в том случае, когда супруги расторгают брак либо брак признается недействительным. Проектом закона, который корректирует Кодекс о браке и семье, предусматривается, что соглашение о детях может быть заключено и после расторжение брака или в тех случаях, когда родители никогда в браке не состояли.

В отличие от соглашения об алиментах, подобное соглашение может предусмотреть и вопросы совместного воспитания, и вопросы встреч с ребенком.

Проектом предусматривается и корректировка законодательства в части обращения лиц, лишенных родительских прав, за восстановлением их в родительских правах.