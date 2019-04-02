Брачный договор и уплата алиментов: парламентарии подготовили изменения в Кодекс о браке и семье

Новости Беларуси. Весенняя сессия открылась 2 апреля в Палате представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один из значимых законопроектов для рассмотрения – Кодекс о браке и семье. Депутаты подготовили изменения.
Новости Беларуси. Весенняя сессия открылась 2 апреля в Палате представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один из значимых законопроектов для рассмотрения – Кодекс о браке и семье. Депутаты подготовили изменения.
Так, вводится определение брачного договора, совершенствуется система опеки и попечительства, уточняются условия восстановления в родительских правах, уплаты алиментов. Как рассказал министр юстиции нашей страны, основные изменения были инициированы нотариальным сообществом.
Олег Слижевский, министр юстиции Беларуси:
К примеру, на сегодня соглашение о детях заключается в том случае, когда супруги расторгают брак либо брак признается недействительным. Проектом закона, который корректирует Кодекс о браке и семье, предусматривается, что соглашение о детях может быть заключено и после расторжение брака или в тех случаях, когда родители никогда в браке не состояли.
В отличие от соглашения об алиментах, подобное соглашение может предусмотреть и вопросы совместного воспитания, и вопросы встреч с ребенком.
Проектом предусматривается и корректировка законодательства в части обращения лиц, лишенных родительских прав, за восстановлением их в родительских правах.
Изменения вносятся и в некоторые другие белорусские кодексы. Так, противодействие допингу в спорте предлагается усилить. А точнее, за склонение к нему и устранение с его помощью соперников. В итоге статьями дополнят Уголовный кодекс. Также откорректируют и кодекс Трудовой. В документе появится новое основание для увольнения спортсменов, тренеров и персонала. Практика это мировая. Серьёзные наказания за допинг есть в таких странах, как Австралия, Германия, Испания, Италия, Россия и Франция.
Всего на первом заседании сессии к обсуждению предложены 11 документов – об охране труда, госнаградах, обращении с отходами, правовом положении иностранцев. А вот в постоянных комиссиях уже находится 65 законопроектов, 37 из которых полностью готовы к рассмотрению в Овальном зале.