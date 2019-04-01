Президент Беларуси, назначая Леонида Зайца и Михаила Русого: «Это приказ: вы вдвоём едете в Могилёвскую область»

Так, бывший министр сельского хозяйства отправится в регион в качестве губернатора, а освобожденный от должности заместителя премьер-министра – в роли помощника Президента. На такие кадровые перестановки повлияло не спонтанное решение, а видимые мотивы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларуси:

Я вас предупреждал и одного и второго, начиная от моих конкретных поручений по определенным культурам – лен, рапс и прочее – и до технологий в сельском хозяйстве и экспорта продукции на другие рынки, и технологии в сельском хозяйстве.

И я попросил бы вас еще раз, чтобы вы не думали, что это какой-то экспромт из-за какой-то фермы в Слижах. Слушайте, там есть кому заниматься фермами, и они должны были этим заниматься. Они сейчас и занимаются. Это дело прежде всего руководителя хозяйства и председателя райисполкома. Поэтому не надо думать о том, что экспромт и беспорядок на фермах и машинных дворах в этом «Купаловском» привел к отставке одного и второго. Технологии и железная дисциплина.

Я предупреждал, особенно вас, Леонид Константинович: ни с кем не надо разговаривать. Все очень много говорят, но мало делают. Вы этот фактор не учли и упустили из виду. То же самое касается вице-премьера, который был ответственным за Могилевскую область.