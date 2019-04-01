Президент Беларуси, назначая Леонида Зайца и Михаила Русого: «Это приказ: вы вдвоём едете в Могилёвскую область»
Новости Беларуси. Железный порядок в Могилевской области будут наводить Леонид Заяц и Михаил Русый, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко направил Леонида Зайца и Михаила Русого наводить железный порядок в Могилевской области
Так, бывший министр сельского хозяйства отправится в регион в качестве губернатора, а освобожденный от должности заместителя премьер-министра – в роли помощника Президента. На такие кадровые перестановки повлияло не спонтанное решение, а видимые мотивы.
Чиновники несли персональную ответственность за проблемы в сельском хозяйстве, систематическое нарушение технологической и исполнительской дисциплины. И смещать акценты с нерешенных проблем на частные факты здесь неуместно.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларуси:
Я вас предупреждал и одного и второго, начиная от моих конкретных поручений по определенным культурам – лен, рапс и прочее – и до технологий в сельском хозяйстве и экспорта продукции на другие рынки, и технологии в сельском хозяйстве.
И я попросил бы вас еще раз, чтобы вы не думали, что это какой-то экспромт из-за какой-то фермы в Слижах. Слушайте, там есть кому заниматься фермами, и они должны были этим заниматься. Они сейчас и занимаются. Это дело прежде всего руководителя хозяйства и председателя райисполкома. Поэтому не надо думать о том, что экспромт и беспорядок на фермах и машинных дворах в этом «Купаловском» привел к отставке одного и второго. Технологии и железная дисциплина.
Я предупреждал, особенно вас, Леонид Константинович: ни с кем не надо разговаривать. Все очень много говорят, но мало делают. Вы этот фактор не учли и упустили из виду. То же самое касается вице-премьера, который был ответственным за Могилевскую область.
Решение глава государства принял учитывая богатый опыт крепких хозяйственников. Сейчас в Могилевской области необходимо в оптимальные сроки провести посевную – и с такой ответственной задачей лучше всего справится этот тандем. Журналисты, которые работали 1 апреля во Дворце Независимости, подметили, что выходцы из правительства не горели большим желанием занять новые должности. Но решение принято в приказном порядке.
Александр Лукашенко:
Это приказ: вы вдвоем едете в Могилевскую область (определитесь, кто в каком качестве: кто губернатором, кто помощником), наведете там железный порядок и доложите мне. Я буду у вас каждый месяц в Могилевской области. Чем смогу, тем помогу. Но прежде всего вы там посеете как надо, по технологии. И в течение месяца, если вам надо перевести Могилевщину на военное положение, как сейчас в «Купаловском», переводите. Заставьте, научите их действовать по технологии. Не может Могилевская область плестись в хвосте с такими почвами, которыми она обладает. Это не Брестская область, не Каменецкий район, где камень на камне. Это прекрасные земли. Особенно Мстислав, Шклов, Могилев, Белыничи. Там нет плохих земель.
Я знаю позицию каждого из вас. Мне Наталья Ивановна доложила, но это приказ. Используйте любые законные методы, любое законное средство, чтобы там навести порядок и доказать, что вы технологичны и настоящие мужики.
В последние годы экономические показатели Могилевской области одни из худших в стране, а потенциал региона не используется. Президент неоднократно обращал на это внимание бывшего руководства области. В итоге на прошлой неделе были приняты закономерные кадровые решения. Ошибки, которые Леонид Заяц и Михаил Русый совершили в министерских кабинетах, они будут устранять, что называется, на местах.