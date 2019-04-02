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Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с Днём единения народов Беларуси и России

02 апреля 2019 09:23
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Новости Беларуси.По случаю Дня единения к белорусам и россиянам обратился Председатель Высшего госсовета Союзного государства Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«День единения народов Беларуси и России символизирует твердую приверженность наших стран многовековой дружбе и общим духовным ценностям. Нераздельное наследие прошлого, в котором были Великая Победа и созидательный труд нескольких поколений, обусловило судьбоносное решение вместе строить свое будущее...».

Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с Днём единения народов Беларуси и России-1

«Заложенные в основу нашего единения принципы взаимного доверия и равноправия позволяют проводить согласованную внешнюю политику, успешно бороться с современными вызовами и угрозами. Союзное строительство обеспечивает сохранение общего гуманитарного пространства, углубление всесторонних культурных связей, поддержание теплых человеческих отношений», - говорится в обращении.

С Днем единения народов двух стран глава белорусского государства также поздравил президента России Владимира Путина.

# Союзное государство # Фотофакт # Беларусь-Россия # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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