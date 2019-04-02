Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с Днём единения народов Беларуси и России

Новости Беларуси.По случаю Дня единения к белорусам и россиянам обратился Председатель Высшего госсовета Союзного государства Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«День единения народов Беларуси и России символизирует твердую приверженность наших стран многовековой дружбе и общим духовным ценностям. Нераздельное наследие прошлого, в котором были Великая Победа и созидательный труд нескольких поколений, обусловило судьбоносное решение вместе строить свое будущее...».