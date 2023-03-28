О чём будет говорить Президент в Послании белорусскому народу и парламенту? Рассказал Игорь Сергеенко

Новости Беларуси. Беларусь в преддверии важнейшего политического события. Стали известны дата и формат Послания Президента к белорусскому народу и парламенту. Уже в эту пятницу, 31 марта, во Дворце Республики 2 500 приглашенных заслушают обращение Александра Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 28 марта рассказал глава Администрации Президента Игорь Сергеенко. Мероприятие пройдет в традиционном для последних лет формате – в торжественной обстановке. На Послание главы государства приглашены высшие должностные лица страны, члены правительства, руководители министерств и ведомств, представители трудовых коллективов. Гостями Послания станут также представители дипкорпуса, аккредитованного в Минске, и СМИ, делегации всех регионов. В общей сложности на мероприятие приглашены 2,5 тысячи человек.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:

Это мероприятие знаковое, фундаментальное, где Президент в своем выступлении определяет ближайшую стратегию развития нашей страны в условиях динамично меняющейся геополитической обстановки. Но это же в первую очередь и ответ на те вопросы, которые волнуют наших граждан. Это анализ той обстановки, которая складывается здесь и сейчас, а также на перспективу. Для качественной подготовки по поручению Президента пакета документов Администрацией были задействованы различные государственные, общественные структуры, научное сообщество. Организовано изучение тенденций развития обстановки в регионах и общественного мнения. Эти материалы позволяют главе государства дополнительно проанализировать ту ситуацию, которая складывается в стране, и определить комплексно то Послание, те мысли, которые будет Президент закладывать в текст. Хотел бы отметить, что Президент продолжает работу над Посланием. Ситуация динамично меняется, практически ежедневно, и данный документ требует постоянной актуализации. Послание Президента – событие ежегодное, это своеобразная дорожная карта, ориентиры и план действий для всего государства в целом и каждого гражданина в отдельности. Этой политической традиции в Беларуси уже больше двух десятков лет. И каждый раз Александр Лукашенко акцентирует внимание на ключевых вопросах внутренней и международной повестки, анализирует ситуацию во всех сферах и делает важные заявления.