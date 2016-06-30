От вице-премьера до спортсмена: 40 белорусов получили госнаграды из рук Президента

Новости Беларуси. Трудом и талантом. Глава государства 30 июня высокие государственные награды. Их удостоены четыре десятка человек. Это люди самых разных возрастов и профессий: военнослужащие и ученые, деятели искусства и труженики села, медики и госслужащие, учителя и спортсмены. Такие церемонии уже стали традиционными. Сегодняшняя прошла в преддверии нашего главного праздника — Дня Независимости Беларуси, сообщили в программе «Новости 24» на СТВ.

Виталий Северянин, профессор кафедры теплогазообеспечения и вентиляции Брестского государственного технического университета:

Одна вот эта установка заменяет котельную. Это новый принцип, благодаря которому можно очень эффективно использовать топливо.

А вот еще одна разработка.

Виталий Северянин:

Представляете, без затрат внешней электроэнергии! Просто за счёт солнца вырабатывается холод. Таких установок пока нигде ещё нет.

Это Брестский технический государственный университет. Профессор Виталий Северянин. Дело его жизни – энергоресурсы.

Одна из главных задач современной экономики: при минимальных затратах – максимальный эффект.

Дешёвая энергетика – это и всевозможные тарифы, и себестоимость белорусской продукции. Так что значимость таких разработок переоценить трудно.

Виталий Северянин:

Мне часто говорят: «Ты все рассказываешь, у тебя украдут идею». Хорошо, пусть крадут! Это значит – нужна кому-то идея.

Профессор Виталий Северянин из Бреста сегодня приехал в столицу. Во Дворце Независимости перед главным праздником страны собираются заслуженные люди Беларуси. На вручение государственных наград. Церемония традиционная, и отрепетирована до мелочей. Но каждый раз волнительная и по-особому торжественная. Даже для тех, кто по долгу службы привык и к встречам на самом высоком уровне, и к мероприятиям государственной важности.

Сегодня в зале, где вот-вот начнется церемония, вице-премьер Михаил Русый. О сельском хозяйстве страны он знает буквально все. Путь от агронома до министра: он и сейчас в правительстве курирует АПК.

Многие задачи отрасли выполнены, но сегодня, по горячим следам народного вече, разговор о будущих.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

115% мы ставим себе темп прироста села за пятилетку. Но самое главное, может, не столько это, а задача заработать достаточно валюты. То есть, 7,5 миллиардов долларов нам поставлена задача на 2020 год реализовать продукции сельского хозяйства на экспорт. При рентабельности производства 10%.

Информация – главное оружие 21 века.

Вооружившись словом по последнему слову техники, новые технологические высоты готова брать и белорусская журналистика.

Среди награжденных орденом Почета – министр информации Лилия Ананич.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:

Национальное информационное пространство должно быть сильным. Белорусская журналистика должна быть честной и отрытой. Мы должны быть конкурентоспособными. И вот то, что одна из первых наша страна стала работать в условиях цифрового телевидения на постсоветском пространстве, то, что мы сегодня демонстрируем успехи нашей страны – это говорит о силе белорусского народа и национального информационного пространства в том числе.

Анатолий Русецкий, заместитель председателя верхней палаты белорусского Парламента, Владимир Дворник, глава гомельского исполкома... Среди тех, кто в преддверии главного праздника страны получил свои заслуженные награды, и государственные служащие, и представители самых разных профессий.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Несмотря на различия в избранном жизненном пути, всем вам присущи такие замечательные качества, как патриотизм, преданность делу, профессиональное мастерство и целеустремленность. Приятно смотреть на людей, блестяще зарекомендовавших себя в своей профессии, которые хотят, чтобы наше государство крепло, развивалось быстрыми темпами. Уверен, что каждый человек, сидящий в этом зале, успешно состоявшаяся личность. В жизни государства нет второстепенных сфер. Укрепление обороноспособности, безопасности, развитие отраслей экономики, образования, науки, культуры, спорта, решение вопросов социальной защиты – все это вместе формирует благополучие нашего государства. Заслуженные награды получают сегодня представители Вооруженных Сил, МЧС, Прокуратуры, органов внутренних дел.

В апреле нынешнего года Беларусь отметила скорбную дату – 30-ю годовщину катастрофы на Чернобыльской станции. Перед лицом общенационального бедствия наш народ проявил истинный героизм. Люди, которые приняли самое активное участие в ликвидации последствий аварии и возвращения к нормальной жизни пострадавших территорий, сегодня также получают государственные награды.

Геннадий Карецкий как раз возглавляет международную общественную организацию, которая помогает детям Чернобыля. Годы благотворительной деятельности.

Геннадий Корецкий, председатель международного благотворительного общественного объединения «Помощь детям Чернобыля»:

Более 130 тысяч детей отправлены на оздоровление, в том числе и в Италию. Сегодня только мы направляем в Италию 350 детей. Это гуманитарная помощь (то есть – с чего начинали). Ну и сейчас это обмены и стажировки врачей, спортсменов молодых. Продолжаем мы работать с детьми, с юношеством. Это культурные обмены.

Всего четыре десятка человек. Многие из них раньше никогда не встречались, но каждый вносил на своем месте вклад в общее дело, развивая белорусскую медицину, науку, образование.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Тёплых слов заслуживают присутствующие здесь труженики производственных отраслей. Именно они создают ту прочную базу, которая необходима для укрепления нашей экономики. В числе награждённых – директора предприятий «Гранит», птицефабрики «Победа». В сложнейших условиях эти способные организаторы производства смогли не только удержать на плаву свои предприятия, но и вывести их на передовые рубежи.

Устремлённость в завтрашний день отличает получающих награды представителей науки и образования. Примечательно, что в Год культуры в этом зале присутствуют творческие люди. Это артисты, писатели, представители других творческих профессий. Особенно радует белорусское театральное искусство. Почётными званиями отмечены актёры Национального академического Большого театра оперы и балета.

Дорогие друзья! Перед нашей страной стоят очень ответственные задачи, которые мы недавно обсуждали на Всебелорусском народном собрании. И от позиции, жизненной позиции каждого из вас, напряжённого труда, зависит, решим мы эти задачи, или нет. Но вас я хочу поблагодарить за плодотворный труд, за служение интересам Отечества. Поздравляю ещё раз вас с Днём Независимости нашей страны и с этими высокими наградами.

Среди награжденных, по традиции, и люди в погонах. Именно они стоят на страже мира и безопасности в независимой Беларуси.

Павел Муравейко, заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых Сил Республики Беларусь, начальник Главного оперативного управления:

Мы – люди в погонах – никому и никогда не позволим нарушить это спокойствие. Никому и никогда не позволим разговаривать с Беларусью с позиции силы, диктовать нам условия, посягать на конституционный строй, независимость и суверенитет нашей Родины. Под вашим руководством, товарищ Главнокомандующий, мы обеспечивали и обеспечим мир на белорусской земле как главное условие сильной, и развивающейся, и процветающей Беларуси.

Новые награды и новые победы. Суеверные спортсмены, особенно в преддверии Олимпиады, на эти темы предпочитают не говорить.

Но в том, что у большого белорусского спорта большое будущее, не сомневаются.

Среди получивших государственную награду сегодня наша именитая легкоатлетка Марина Арзамасова.

Марина Арзамасова, член национальной сборной Беларуси по легкой атлетике:

Сейчас время такое, когда все стремятся быть лучше, красивее, сильнее, умнее, быстрее. Потому спорт в нашей стране в том числе будет развиваться.

От будущих побед каждого белоруса на своем поприще зависит общий успех страны. А традиция чествовать лучших из лучших обязательно будет продолжена.