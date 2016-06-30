Новое здание посольства Чехии открыли 30 июня в Минске

Новости Беларуси. Беларусь и Чехия четко определились в намерении развивать всестороннее сотрудничество. Об этом 30 июня было заявлено по итогам переговоров в Минске, которые прошли во Дворце Независимости и Министерстве иностранных дел. Стороны обозначили основные направления, которые представляют взаимный интерес. Кроме того, в столице Беларуси было открыто новое здание посольства Республики Чехия. Евгений Горин об экономических перспективах двух европейских государств.

На встрече Президента Александра Лукашенко с министром иностранных дел Чехии стороны констатировали, что страны намерены открыть новую главу в отношениях. В определении политики Евросоюза Чехия играет особую роль. На практике выступала за более активное вовлечение Беларуси в реализацию проектов по линии ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Никогда не считал ни Чехословакию, ни Чехию, ни Словакию чужими для нас государствами. Много было общего. Не скажу, что все было безоблачно, но больше было хорошего. Мы должны делать из этого соответствующие выводы. Я это сказал для того, чтобы подвести вас к мысли, что все-таки мы нашли в себе силы переломить ситуацию, и нынешняя ситуация характеризуется налаживанием добрых отношений между европейскими государствами, Беларусью и Чехией прежде всего.

Любомир Заоралек, министр иностранных дел Чешской Республики:

Благодарю, господин Президент, за прием. Очень рад, что после встреч, которые состоялись с господином министром в Нью-Йорке, в Праге и в Братиславе, я могу снова вернуться сюда в Минск. Я уже говорил сегодня господину министру, что настало время начать новую главу в отношениях Чехии и Беларуси.

Это первый за последние 7 лет визит в Беларусь чешского чиновника такого ранга. Во главу отношений сегодня ставится экономика. Сегодня в Беларуси зарегистрировано почти две сотни предприятий с чешскими инвестициями. В ближайшее время планируется реализовать многомиллионные проекты. Переговоры прошли в Министерстве иностранных дел Беларуси.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Уже сейчас на контроле внешнеполитических ведомств находятся планы перспективных совместных инвестиционных проектов на сумму более 500 млн евро. Очень важно, что в новых геополитических реалиях наши коллеги из стран Европейского союза и, в первую очередь, из Чехии видят в Беларуси открытого к диалогу и надежного партнера и готовы к совместному поиску новых форм сотрудничества.

Любомир Заоралек, министр иностранных дел Чешской Республики:

Наша встреча – это хорошее подтверждение начала новой главы в отношениях между Беларусью и Чехией. Эта возможность открыть новую главу в наших отношениях вызвана тем, что улучшаются отношения между Беларусью и Европейским союзом.

Сегодня же в Минске открыли новое здание посольства Республики Чехия. Дипмиссия этой страны работает в столице Беларуси с 1994 года. 2016-ый может стать переломным в двусторонних отношениях. Позитивная атмосфера в контактах создает хорошую основу для развития сотрудничества во всех сферах от энергетики до транспорта, промышленности и сельского хозяйства.